Rủi ro nào vừa kích hoạt giá vàng toàn cầu?

Mở cửa phiên giao dịch 12/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 80 USD lên 4.589 USD/ounce. Giá này vượt xa kỷ lục cũ xác lập vào tháng 12 năm ngoái là 4.549 USD. Sau đó, giá vàng điều chỉnh và hiện giao dịch quanh mốc 4.570 USD/ounce

Thị trường tài chính rung lắc mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 12 với kết quả thấp hơn kỳ vọng khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 50.000 việc làm mới. Báo cáo này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay.

Hiện thị trường đặt cược Fed có thể hạ lãi suất ít nhất 2 lần, sau khi đã 3 lần điều chỉnh giảm trong năm ngoái. Triển vọng lãi suất đi xuống trở thành lực đỡ quan trọng cho giá vàng, bởi kim loại quý này không trả lãi cố định.

Giá vàng liên tục biến động mạnh (Ảnh: Trading view).

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, những bất ổn địa chính trị leo thang trên phạm vi toàn cầu cũng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Các cuộc biểu tình tại Iran, căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang, cùng những phát ngôn liên quan đến việc kiểm soát đảo Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Theo ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích của hãng dữ liệu tài chính Barchart, đà tăng hiện tại nhiều khả năng sẽ được duy trì cho tới khi thị trường xuất hiện lực bán đủ mạnh để đảo chiều xu hướng - yếu tố mà thời điểm này vẫn chưa hình thành.

Trong khi đó, ông Rich Checkan, chuyên gia của Asset Strategies International, cho rằng các động lực nền tảng vẫn đang nghiêng rõ rệt về phía vàng, từ xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng mua vào, các điểm nóng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho tới khả năng đồng USD suy yếu trong dài hạn.

Tuy nhiên, một số tổ chức như CPM Group cảnh báo giá vàng có thể đối mặt với nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ được xác định quanh 4.385 USD/ounce, trước khi xu hướng tăng được nối lại vào quý I/2026.

Về trung và dài hạn, những rủi ro toàn cầu như căng thẳng tại Đông Âu và Trung Đông, cùng gánh nặng nợ công ngày càng phình to ở các nền kinh tế lớn, được đánh giá sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng, củng cố vai trò của kim loại quý này như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế.

Trước đó, HSBC dự báo giá vàng có thể tiến sát mốc 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm, trong khi J.P. Morgan tỏ ra lạc quan với mục tiêu 5.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn giữ tâm thế thận trọng vì những rủi ro suy thoái kinh tế và những thay đổi khó lường trong chính sách thương mại có thể kích hoạt các đợt điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng.