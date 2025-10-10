Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp: Khai phá "mỏ vàng" 10 tỷ USD

Ngày 10/10, Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Hơn 500 doanh nghiệp đã tham gia thảo luận trong khuôn khổ 4 Ủy ban chuyên môn và Diễn đàn Nữ doanh nhân ViPEL.

Tại Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới và đổi mới sáng tạo, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam với 10 đại diện doanh nghiệp, viện, trường các ngành công nghệ mới nổi đã được hình thành.

Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là hệ sinh thái kinh tế hoạt động trong không phận dưới 1.000m, gồm các hoạt động liên quan đến máy bay không người lái (UAV/Drone), phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL/Air Taxi), cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn.

Sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm. Qua đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, mang về hàng chục tỷ USD trong 10-15 năm tới và tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Liên minh LAE không chỉ khai mở "hạ tầng mềm" cho kinh tế tầm thấp Việt Nam mà còn tạo nền tảng để Việt Nam tiến tới làm chủ công nghệ "Made by Vietnam".

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban 1 sáng 10/10 (Ảnh: Hải Long).

Chia sẻ tại phiên họp của Ủy ban 1, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch và CEO Mạng lưới UAV Việt Nam, cho biết trên thế giới, ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.

Tại Trung Quốc, lĩnh vực này đang tăng trưởng nhanh chóng với quy mô ước đạt 71 tỷ USD vào năm 2023, tăng hơn 33,8% so với năm trước.

Đối với Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có. Thách thức lớn nhất hiện nay đến từ rào cản pháp lý và sự sẵn sàng công nghệ.

Các quy định hiện hành về an ninh và quản lý UAV còn mang tính đặc thù và kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến nhiều khó khăn cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), thử nghiệm và sản xuất drone trong nước. Đây là trở ngại cần được tháo gỡ để mở đường cho sự phát triển của lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này.