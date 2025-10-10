"Thời khắc của Việt Nam đã đến - cơ hội vàng để vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên AI"

Ngày 10/10, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, nhấn mạnh rằng thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mở ra cho Việt Nam một "cơ hội vàng" để bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, dữ liệu và kinh tế số đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Những công nghệ này không chỉ định hình cách chúng ta sản xuất, mà còn thay đổi cách chúng ta sống, học hỏi và phát triển", bà Thảo nhận định.

Theo bà, trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc chơi toàn cầu này như thế nào. "Thời khắc này chính là cơ hội vàng của Việt Nam - là khởi đầu cho một thập kỷ vàng về đổi mới sáng tạo", bà Thảo nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico (Ảnh: Hải Long).

Bà dẫn chứng, Việt Nam hiện nằm trong top 6 toàn cầu về mức độ cởi mở với trí tuệ nhân tạo, đồng thời sở hữu một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, trải rộng từ tài chính số, sản xuất thông minh đến năng lượng sạch.

Trong lĩnh vực bán dẫn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mang lại cho Việt Nam lợi thế đặc biệt: một môi trường an toàn, năng động và hấp dẫn. “Lần đầu tiên, chúng ta có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới”, bà Thảo nhấn mạnh.

Bà cho rằng những lĩnh vực tương lai như drone nông nghiệp, năng lượng sạch hay tín chỉ carbon chính là “cửa sổ cơ hội lớn” cho doanh nghiệp Việt. “Thời khắc của Việt Nam đã đến. Nếu dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á”, bà khẳng định.

Tuy vậy, để biến cơ hội thành hiện thực, Việt Nam cần tháo gỡ 4 nhóm thách thức lớn. Thứ nhất là hạ tầng và dữ liệu, khi hệ thống thanh toán còn mỏng, dữ liệu phân tán và chưa đủ an toàn. Thứ hai là thể chế và pháp lý, đòi hỏi khung pháp lý mở, linh hoạt, cho phép thử nghiệm trong mô hình sandbox. Thứ ba là nguồn nhân lực, cần đào tạo kỹ sư công nghệ chất lượng cao cùng chuyên gia tài chính, quản trị. Và cuối cùng là nguồn vốn, bởi đổi mới sáng tạo không thể đi xa nếu thiếu dòng vốn dài hạn cùng sự đồng hành thực chất từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Theo bà Thảo, khu vực tư nhân cần đi đầu trong hợp tác công - tư để cùng Chính phủ kiến tạo tương lai. “Quan trọng không chỉ là có chính sách đúng, mà là có tư duy đúng: tư duy cùng làm, cùng tạo ra giá trị”, bà nói.

Việt Nam có thể chọn ra những doanh nghiệp đầu tàu trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính số để chia sẻ rủi ro và cùng nắm bắt cơ hội đầu tư.

“Công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là câu chuyện của con người, tầm nhìn và ước mơ. Khi Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng hành, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh hợp lực, đưa Việt Nam bứt phá và vươn lên dẫn dắt”, bà chia sẻ.

“Thế kỷ XXI phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam - một Việt Nam sáng tạo, làm chủ và tỏa sáng. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết đồng hành cùng Chính phủ, kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, bà Thảo khẳng định.

Giải phóng tiềm năng nông nghiệp Việt

Chia sẻ về ngành nông, lâm, thủy sản, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I, nhấn mạnh rằng đây là lĩnh vực có dư địa phát triển rất lớn, nhưng muốn bứt phá cần một cơ chế hành động thực chất và mang tính kiến tạo như ViPEL, nhằm giải phóng tiềm năng và tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh quốc gia.

“Việt Nam có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho nông nghiệp, thủy sản, đồng thời nằm trong nhóm đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, gạo và nhiều sản phẩm khác. Người Việt siêng năng, thông minh, học hỏi nhanh - đó chính là nguồn lực quý giá nhất để vươn lên”, ông Tín nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng liên kết giữa doanh nghiệp và Nhà nước vẫn hạn chế, khiến ngành chưa có được chiến lược phát triển dài hạn. “Hệ sinh thái ngành còn tự phát, thiếu cơ chế hợp tác công - tư đủ mạnh. Liên kết giữa doanh nghiệp tiên phong và doanh nghiệp nhỏ yếu, dẫn tới nguồn lực quốc gia như đất đai chưa được khai thác hiệu quả”, ông phân tích.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn vướng nhiều rào cản chính sách: hoàn thuế chậm, khó tiếp cận tín dụng, thiếu hỗ trợ thương hiệu và xúc tiến xuất khẩu. Phần lớn sản phẩm vẫn xuất thô hoặc chế biến sơ sài, làm giảm giá trị gia tăng và thương hiệu quốc gia.

Để khắc phục, ông Mai Hữu Tín đề xuất triển khai cơ chế ViPEL như một giải pháp đột phá, dựa trên 3 trụ cột: chính sách kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt và cơ quan Nhà nước đồng hành. “Chính sách phải thật sự cởi mở, thủ tục hành chính cần đơn giản. Khai thông đất đai, tín dụng, thuế; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu quốc gia”, ông nói thêm.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Tín, khu vực tư nhân phải giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, hình thành chuỗi liên kết trong ngành, phối hợp cùng Nhà nước trong quy hoạch và đầu tư bền vững. “Các doanh nghiệp đủ năng lực cần trở thành đầu tàu, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay vì cạnh tranh phân tán”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi Nhà nước thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt ở các lĩnh vực như sửa đổi Luật Đất đai, số hóa quản lý, mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng và dự án hạ tầng cho doanh nghiệp tư nhân. “Cần một cơ chế hợp tác công - tư rõ ràng, với ViPEL đóng vai trò cầu nối, phản biện độc lập và thúc đẩy hành động thực chất”, ông đề xuất.

Cuối cùng, ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân phải chủ động gánh trách nhiệm, không chỉ kỳ vọng chính sách. “Chúng ta phải đứng vào vị trí dẫn dắt, tham gia quỹ, chương trình, phản biện chính sách và minh bạch thông tin, để ViPEL trở thành một mô hình hành động thật sự hiệu quả”, ông khẳng định.