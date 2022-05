Quy hoạch điện 8 chưa được duyệt, cảnh báo nguy cơ thiếu điện

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 chưa được phê duyệt dẫn đến nhiều dự án phát triển điện lực chưa thể triển khai (Ảnh: Quốc Chính).

Sáng 30/5, Quốc hội nghe báo cáo tóm tắt kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Báo cáo trước Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho biết, sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, Quốc hội đã ban hành 7 luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh; Chính phủ đã ban hành 43 nghị định, các Bộ, ngành ban hành 96 thông tư hướng dẫn.

Qua giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Một trong những hạn chế được Đoàn giám sát nêu ra đó là tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm so với yêu cầu của Quốc hội và thực tiễn.

Theo thống kê, đến nay còn 104 trên 111 quy hoạch chưa hoàn thành lập, phê duyệt, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

Do tiến độ lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch chậm nên phải tiếp tục kéo dài thời hạn và điều chỉnh Quy hoạch hiện hành thời kỳ 2011 - 2020, vì vậy lãnh đạo Ủy ban Kinh tế cho biết đang tồn tại song song, đồng thời áp dụng hai loại quy hoạch.

Trong đó, Nghị quyết 134 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII yêu cầu năm 2021, hoàn thành Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bảo đảm cân đối nguồn cung - cầu năng lượng, trong năm 2021, phê duyệt và triển khai Quy hoạch điện 8.

Tuy nhiên báo cáo giám sát nêu rõ, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 chưa được phê duyệt dẫn đến nhiều dự án phát triển điện lực chưa thể triển khai trong bối cảnh những tháng đầu năm nay, EVN gặp một số khó khăn trong cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Đến cuối tháng 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát. Các nguồn nhiệt điện than huy động thấp hơn kế hoạch là 1,365 tỷ kWh.

"Thực trạng đó cho thấy nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, từ đó sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cuộc sống của nhân dân", lãnh đạo Ủy ban Kinh tế lo ngại.

Trước những bất cập khiến việc lập quy hoạch chưa đạt yêu cầu, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ, các cơ quan liên quan được thực hiện một số việc khác với luật Quy hoạch. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ, phê duyệt các quy hoạch cho tới khi luật Quy hoạch được sửa đổi. Giải pháp về dài hạn, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ rà soát sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Quy hoạch, các luật liên quan và các văn bản hướng dẫn.