Quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates mua cổ phần một công ty vàng Việt Nam

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố về việc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 20,47 triệu đơn vị. Giao dịch thực hiện vào ngày 10/3, hiện tỷ lệ sở hữu của cả nhóm này tăng từ 5,9873% lên mức 6,0010% vốn điều lệ.

Trong đó, quỹ Gates Foundation Trust của tỷ phú Bill Gates nâng lượng sở hữu lên 831.137 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,2436% vốn. So với giai đoạn cuối tháng 2, lượng cổ phần của tỷ phú này tại doanh nghiệp trên đã tăng gần 3,5 lần.

Bên cạnh quỹ của tỷ phú Bill Gates, danh sách các thành viên khác trong nhóm Dragon Capital cũng duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) hiện là cổ đông lớn nhất trong nhóm với hơn 8,05 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,3601%.

Chốt phiên 20/3, cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mức 114.200 đồng/cổ phiếu. Tính theo mức giá này, tổng giá trị vốn hóa lượng cổ phần nhóm Dragon Capital nắm giữ đạt khoảng 2.338 tỷ đồng, còn giá trị nắm giữ của tỷ phú Bill Gates ước tính khoảng 95 tỷ đồng.

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Reuters).

Bill & Melinda Gates Foundation Trust là đơn vị quản lý nguồn tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) - một tổ chức từ thiện, được góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft và bà Melinda Gates - vợ cũ của ông.

Quỹ này đã gián tiếp đầu tư vào Việt Nam từ lâu, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý.

Hồi tháng 2, quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates gây chú ý khi bất ngờ nắm cổ phần ở Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG). Tổng lượng sở hữu là 825.110 cổ phiếu, tương đương 0,056% cổ phần tại doanh nghiệp do đại gia Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT.