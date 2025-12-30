Bộ Công Thương thông báo quan trọng về thời gian điều chỉnh giá xăng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi sở công thương các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó, cơ quan này cho biết theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ tư, 31/12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều. Ngày 29/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 73,6 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 71,54 USD/thùng, giảm khoảng hơn 1 USD/thùng so với 6 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 50-250 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng nhẹ khoảng 50 đồng/lít hoặc giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 30/12, chiết khấu tại một số kho đang ở mức 400-700 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 4 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 26 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 25/12, giá xăng E5 RON 92 giảm 520 đồng/lít còn 18.710 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 620 đồng/lít, còn 19.000 đồng/lít. Dầu diesel dầu tiếp tục giảm 220 đồng/lít còn 17.250 đồng/lít, dầu hỏa giảm 230 đồng/lít về 17.700 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut bật tăng 220 đồng/kg lên mức 13.380 đồng/kg.