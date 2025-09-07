Novaland, Quốc Cường Gia Lai... bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Mới nhất, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025, ghi nhận khoản lỗ tăng thêm 61 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí khác lên tới hơn 130 tỷ đồng, chủ yếu do 125 tỷ đồng xóa sổ tài sản không hiệu quả. Con số này cao hơn mức 69,5 tỷ đồng khấu hao tài sản ngưng sử dụng mà công ty tự lập trước đó, khiến mức lỗ nửa đầu năm tăng mạnh.

Tính đến 30/6/2025, HAGL Agrico lỗ lũy kế 9.643 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 12.955 tỷ đồng. Kiểm toán cảnh báo những yếu tố này tạo ra “nghi ngờ đáng kể” về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Phản hồi ý kiến kiểm toán, HAGL Agrico khẳng định đang triển khai nhiều biện pháp: đẩy mạnh dự án để cải thiện dòng tiền, tái cơ cấu nợ, xử lý công nợ với các đối tác, đồng thời hoàn tất thủ tục nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lào và Campuchia.

Công ty CP Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 31% so với báo cáo tự lập, còn 69 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế hơn 2.411 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn đã vượt tổng tài sản ngắn hạn gần 530 tỷ đồng. Kiểm toán vì vậy đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh các yếu tố này cho thấy sự tồn tại của những bất định trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Phản hồi, Đức Long Gia Lai cho biết đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc để từng bước giảm lỗ lũy kế. Đồng thời, công ty đã thanh toán hơn 207 tỷ đồng tiền gốc và lãi vay cho các ngân hàng, cũng như tích cực đàm phán về phương án giãn nợ, trả nợ giai đoạn 2025 - 2026 và xử lý các khoản nợ đến hạn khác.

Ở diễn biến khác, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 với kết quả kinh doanh cải thiện mạnh, song vẫn bị kiểm toán đặt nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của QCG đạt hơn 242 tỷ đồng, tăng gần 272% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của công ty vượt tài sản ngắn hạn, khiến kiểm toán lưu ý rủi ro về khả năng duy trì hoạt động.

Cụ thể, QCG có tài sản ngắn hạn 1.844 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên tới 3.815 tỷ đồng, chủ yếu là khoản 2.783 tỷ đồng phải hoàn trả theo hợp đồng hứa mua bán dự án Bắc Phước Kiển (TP.HCM) để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

CEO Nguyễn Quốc Cường cho biết công ty đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, đền bù diện tích còn lại, đồng thời cơ quan thi hành án cũng kê biên một số hồ sơ gốc để phục vụ nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, QCG đã phân loại lại hơn 5.400 tỷ đồng chi phí dở dang từ ngắn hạn sang dài hạn, khiến nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn và dẫn đến lo ngại nêu trên.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục (Ảnh: DT).

Cùng lĩnh vực bất động sản, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa bị kiểm toán viên nhấn mạnh về giả định hoạt động liên tục, mặc dù không đưa ra kết luận ngoại trừ.

Theo kiểm toán viên, Tập đoàn có các điều kiện và sự kiện ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục. Tập đoàn phát sinh khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2025 là 666 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong 6 tháng đầu năm 2025 là âm 7.456 tỷ đồng (lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong 6 tháng đầu năm 2024 là âm 4.127 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính đến 30/06/2025, Tập đoàn chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.

Những điều kiện và sự kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Novaland có thể có khả năng không thực hiện thành công một hoặc nhiều kế hoạch của Tập đoàn, kết hợp với các sự kiện và điều kiện khác trong tương lai, có thể khiến Tập đoàn không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư LDG (LDG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025, ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 92 tỷ đồng, tăng thêm 38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chính là giá vốn sau soát xét tăng gấp 2,8 lần, lên gần 57 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp giảm 60%, chỉ còn khoảng 24 tỷ đồng.

Theo LDG, kiểm toán đã điều chỉnh bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ khó đòi so với báo cáo quý II/2025. Dù đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, kiểm toán vẫn lưu ý các yếu tố gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, do LDG phụ thuộc vào việc thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc nợ, cũng như dòng tiền ngắn hạn từ thu hồi công nợ và hợp tác kinh doanh.

Để ứng phó, LDG cho biết đã triển khai nhiều giải pháp. Từ tháng 3/2024, HĐQT thông qua phương án hợp tác phát triển, chuyển nhượng dự án và cổ phần nhằm thanh toán nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các nghĩa vụ khác, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho dự án mới. Công ty cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai, thu hồi công nợ từ các khoản trả trước, ký quỹ và hợp tác kinh doanh.