Bộ Công Thương: Đủ xăng dầu đến hết tháng, người dân không nên tích trữ

Ngày 6/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cập nhật thông tin về nguồn cung xăng dầu. Trước đó, ngày 5/3 tại Hà Nội xuất hiện một cửa hàng xăng dầu treo biển hết hàng và gửi công văn đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ kết nối nguồn cung.

Cụ thể, tối 5/3, Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông tại 164 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) treo biển thông báo hết xăng. Ông Đặng Văn Dũng - Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL - chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông, cho biết ngày 5/3, doanh nghiệp đã liên hệ 10 đầu mối, bao gồm cả PV Oil nhưng vẫn không có hàng để bán.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gặp khó khăn. Dù giá bán lẻ đã tăng trong chiều 5/3, chiết khấu tại nhiều kho vẫn ở mức 0 đồng, khiến một số doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn về nguồn hàng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định nguồn cung trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Dẫn báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), cơ quan quản lý cho biết sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối. Trong khi đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm kế hoạch.

Cơ quan quản lý khẳng định 2 nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3. Cùng với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ lưu thông theo quy định, nguồn cung cho thị trường trong tháng 3 cơ bản được đảm bảo.

Cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển hết xăng trong tối ngày 5/3 (Ảnh: Thanh Thương).

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất và nhập khẩu xăng dầu, nhằm bảo đảm đủ nguồn cung cho thị trường trong các tháng tiếp theo.

Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Đồng thời, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan quản lý khẳng định việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối...

"Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của cộng đồng doanh nghiệp", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.