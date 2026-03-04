Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo, PVN và Petrolimex đồng loạt kiến nghị gấp

Đảm bảo đủ xăng dầu trong vài tháng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước - cho biết lượng tồn kho toàn hệ thống tại thời điểm đầu tháng 3 được duy trì theo đúng quy định của Nghị định về kinh doanh xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu của mạng lưới phân phối.

Doanh nghiệp khẳng định đã chủ động kế hoạch tạo nguồn cho năm 2026, bao gồm ký kết với hai nhà máy lọc dầu trong nước và bố trí nhập khẩu theo đúng kế hoạch. Riêng 10 ngày đầu tháng 3, sản lượng xăng dầu nhập tạo nguồn đã được tăng thêm khoảng 50% so với mức bình quân tháng.

Petrolimex đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với địa phương xây dựng phương án điều phối phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục cho nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu đổ xăng cho khách hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tương tự, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết đã yêu cầu các đơn vị thành viên tăng cường nguồn dầu dự phòng, duy trì công suất vận hành các nhà máy và xây dựng kịch bản nhập khẩu bổ sung theo từng tình huống. Đại diện tập đoàn khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm cho vài tháng tới.

Tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - khoảng 30-35% nguyên liệu đầu vào hiện là dầu thô nhập khẩu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và một phần Trung Đông. Trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 5, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô và dự kiến tiếp tục mua bổ sung trong tháng 5-6 nhằm duy trì nhà máy hoạt động ở mức 118-120% công suất thiết kế.

Nhiều lo ngại về chi phí và cơ chế

Dù nguồn cung trong nước chưa ghi nhận gián đoạn, các doanh nghiệp thừa nhận căng thẳng tại Trung Đông có thể đẩy giá dầu thô, phụ phí, cước vận tải và bảo hiểm tăng cao, qua đó làm chi phí đầu vào leo thang. Nguy cơ một số hợp đồng giao hàng kỳ hạn bị ảnh hưởng do yếu tố bất khả kháng cũng không thể loại trừ.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết châu Á phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu thô Trung Đông. Nếu phải thay đổi tuyến vận chuyển hoặc chuyển sang nguồn cung ngoài khu vực này, thị trường có thể đối mặt tình trạng khan hiếm cục bộ, kéo giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm tăng mạnh. Trong bối cảnh một số quốc gia, nhà máy ưu tiên nguồn cung nội địa và hạn chế xuất khẩu, việc tạo nguồn sẽ khó khăn hơn, đồng thời đẩy phụ phí thị trường lên cao.

Doanh nghiệp cũng lưu ý chi phí bảo hiểm và vận tải tăng sẽ làm giá vốn và chi phí kinh doanh đội lên. Trước tình hình đó, Petrolimex đã báo cáo Bộ Công Thương về phương án bảo đảm nguồn cung, đồng thời kiến nghị một số giải pháp ứng phó.

Hoạt động nhập dầu thô nguyên liệu (Ảnh: PVN).

Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tập đoàn cho biết hiện quyền nhập khẩu dầu thô còn bị giới hạn theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Trong khi đó, condensate và naphtha vẫn chịu thuế nhập khẩu, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và tính chủ động nguồn nguyên liệu. Petrovietnam kiến nghị được trao quyền nhập khẩu dầu thô cho tập đoàn và các đơn vị thành viên, đồng thời rà soát, điều chỉnh tổng thể các quy định hiện hành, đặc biệt là Nghị định 83, phù hợp với bối cảnh mới.

Tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đơn vị quản lý đề xuất ưu tiên tối đa nguồn dầu thô và condensate trong nước, đồng thời áp dụng cơ chế tạm thời hạn chế xuất khẩu để bảo đảm nguyên liệu cho nhà máy đến hết quý III hoặc khi thị trường quốc tế ổn định. Doanh nghiệp cũng kiến nghị được mua trực tiếp các lô Ruby, Bunga Orkid (BO) và Chim Sáo giao trong tháng 5-6 theo mức giá chào thầu cao nhất gần nhất nhằm bảo đảm nguồn cung kịp thời.