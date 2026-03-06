Giá xăng có loại tăng 7.000 đồng/lít, vài điểm đông khách, nơi bán giới hạn

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí tại Hà Nội và TPHCM cho thấy tình hình mua bán xăng dầu tại các cửa hàng trong ngày 6/3 vẫn ổn định. Lượng khách tại một số cửa hàng có tăng so với ngày thường.

Nhu cầu tăng, nguồn cung đủ, bên bán xăng nói mua bao nhiêu cũng có

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội), lượng người đến đổ xăng ghi nhận tăng hơn so với ngày thường. Nhiều khách hàng chủ động đổ đầy bình hoặc mua thêm nhiên liệu dự trữ vì lo ngại giá có thể tăng trong thời gian tới.

Nhân viên tại cây xăng này nói những ngày gần đây lượng khách đến mua tăng rõ rệt so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, vị này khuyến cáo người dân không nên đi mua theo tâm lý đám đông.

Theo anh này, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn được đảm bảo và các đại lý vẫn được cấp hàng đầy đủ. Người dân có thể lựa chọn đến mua xăng vào các khung giờ thấp điểm để tránh phải chờ đợi lâu và giúp việc phục vụ diễn ra thuận lợi hơn.

Người dân xếp hàng chờ mua tại cây xăng trên đường Láng trưa 6/3 (Ảnh: Huỳnh Anh).

Tại cửa hàng xăng dầu trên phố Thái Thịnh (phường Đống Đa, Hà Nội) hoạt động bán hàng cũng diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay xếp hàng kéo dài. Khách hàng chỉ mất khoảng 5-10 phút để xếp hàng và hoàn tất việc tiếp nhiên liệu.

Ông Đỗ Quốc Thái, Trưởng cửa hàng xăng dầu PV Oil Thái Thịnh (Hà Nội), cho biết khi tình hình tại Trung Đông căng thẳng, nguồn cung xăng dầu thuộc hệ thống và tại cửa hàng vẫn đảm bảo cung ứng, hoạt động bán hàng diễn ra bình thường. "Khách đến mua bao nhiêu cũng có đủ để phục vụ, không giới hạn", ông Thái nói.

Tại TPHCM, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng thiếu xăng hoặc người dân phải xếp hàng dài để mua dự trữ. Tại các cây xăng ở các khu vực đông đúc như phường Tân Phong (quận 7 cũ), phường An Nhơn (Gò Vấp cũ), phường Thạnh Mỹ Tây (Bình Thạnh cũ)… nguồn cung vẫn đảm bảo.

Xe bồn tiếp nhiên liệu liên tục cho cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội (Ảnh: Minh Huyền).

Tương tự, các cây xăng của Petrolimex trên phố Trần Não (phường An Khánh), Song Hành (phường An Khánh), Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) đều hoạt động bình thường.

Người dân đến cây xăng mua vừa đủ bình xe, không có tình trạng găm hàng, mua tích trữ. Nhân viên một cây xăng cho biết vẫn bán xăng đầy đủ cho người dân, không có tình trạng khan hiếm.

Có nơi bán giới hạn, người dân phải tìm cây xăng khác

Sau khi đọc tin về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, chị Lê Thu Hương (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tranh thủ ghé cây xăng đổ đầy bình ô tô để chủ động đi lại vài ngày tới, nhưng cho biết không có ý định mua dự trữ.

Tương tự, ông Huy (phường Bình Trưng, TPHCM) nói vừa đổ đầy bình vào sáng nay và tin tưởng sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm, bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, khó có khả năng bị gián đoạn nguồn cung.

Chị Hiền (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cũng cho biết dù đọc tin báo thấy nhắc đến nguy cơ thiếu xăng, thực tế các cửa hàng trên tuyến đường chị đi làm vẫn hoạt động bình thường. Bác Phúc, một tài xế xe công nghệ, thừa nhận có lo ngại giá xăng tăng do chiến sự nhưng cho rằng mức tăng hiện tại chưa đáng kể và việc đổ xăng những ngày qua vẫn thuận lợi.

Hoạt động kinh doanh của một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não, TPHCM vẫn diễn ra bình thường (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tuy nhiên, theo khảo sát, tại TPHCM vẫn có một số cửa hàng thông báo bán giới hạn do lo ngại thiếu xăng. Đơn cử, cây xăng gần ngã tư Chiêu Liêu (phường Dĩ An) cho biết mỗi khách chỉ được mua 50.000-70.000 đồng xăng RON 95. Muốn mua thêm, nhiều người buộc phải tìm đến các trạm xăng khác.

Anh Đại (phường Dĩ An) chia sẻ hiện việc mua nhiên liệu khó khăn hơn từ ngày 5/3. "Mỗi lần chỉ được đổ vài chục nghìn, tôi phải chạy thêm cây xăng khác mới đủ đầy bình", anh nói. Nhân viên bán hàng tại khu vực này cũng đề nghị khách không mang can, chai đến mua dự trữ để tránh thiếu hụt nguồn cung trong ngày.

Doanh nghiệp đề xuất tăng dự trữ xăng dầu quốc gia

Ở góc nhìn doanh nghiệp, Chủ tịch Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Cao Hoài Dương cho biết nguồn hàng của doanh nghiệp hiện chủ yếu từ hai nhà máy lọc dầu Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Dung Quất) và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm khoảng 80%, còn lại 20% được nhập khẩu từ Singapore và Hàn Quốc. Hai nhà máy đã cam kết bảo đảm đủ sản lượng theo hợp đồng trong tháng 3 nhờ lượng dầu thô dự phòng.

Tuy nhiên, khả năng cung ứng trong các tháng 4-5 còn phụ thuộc diễn biến chiến sự Trung Đông, do đó cần điều hành giá linh hoạt để hỗ trợ nhập khẩu. Đại diện Công ty Indel và Công ty TNHH MTV Bội Ngọc cũng cho rằng Việt Nam nên nâng mức dự trữ xăng dầu dài ngày hơn, bởi hiện chỉ khoảng 20-25 ngày, thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Trước những lo ngại về nguồn cung xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Hiện, sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Cây xăng tại Phường An Nhơn, TPHCM (Ảnh: T.T).

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành ổn định ở mức khoảng 118% công suất, dự kiến duy trì ít nhất đến hết tháng 4 và bảo đảm cung cấp theo hợp đồng với các thương nhân đầu mối. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm kế hoạch.

Theo cơ quan quản lý, cùng với nguồn sản xuất từ hai nhà máy lớn trong nước, lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ lưu thông theo quy định, nguồn cung cho thị trường trong tháng 3 cơ bản được đảm bảo.

Cơ quan quản lý nhận định nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường xăng dầu có thể đối mặt nhiều khó khăn hơn. Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành đang chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất và nhập khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.

Bộ Công Thương khuyến nghị người dân tiết kiệm năng lượng, ưu tiên phương tiện công cộng, xe điện và nhiên liệu sinh học, đồng thời giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tích trữ xăng dầu. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung ổn định, không găm hàng hay bán cầm chừng khi thị trường biến động.