Quán cơm tấm của Độ Mixi, Xemesis, PewPew bất ngờ đóng cửa chi nhánh

Theo thông báo đăng tải từ Fanpage có hơn 84.000 người theo dõi, thương hiệu cơm tấm Sà Bì Chưởng sẽ chính thức đóng cửa chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 1/3 sau hơn 3 năm hoạt động.

Thương hiệu này do 3 streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) nổi tiếng là Độ Mixi, PewPew và Xemesis đồng sáng lập từ tháng 6/2021.

Theo thông báo, chuỗi quán cơm này dừng vận hành cơ sở này nhằm tập trung nguồn lực cho các kế hoạch và định hướng phát triển mới trong thời gian tới. Sau khi đóng cửa, hệ thống cơm tấm chỉ còn 3 cơ sở tại TPHCM và Hà Nội.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng có ý kiến cho rằng quyết định này là dễ hiểu trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một số khách hàng nhận xét chất lượng và giá bán chưa thực sự tương xứng, nhóm ủng hộ chủ yếu là người hâm mộ các streamer.

Ra đời vào năm 2021 với cửa hàng đầu tiên tại TPHCM, chuỗi cơm tấm nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, và có chi nhánh tại Đà Lạt từ cuối năm 2022.

Thương hiệu cơm tấm do 3 streamer nổi tiếng Độ Mixi, PewPew và Xemesis đồng sáng lập (Ảnh: Cơm tấm Sà Bì Chưởng).

Thực tế hiện nay, ngành ẩm thực - đồ uống (F&B) Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Theo báo cáo Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng 2025 của iPOS công bố ghi nhận tính đến cuối tháng 6/2025, Việt Nam còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm 7,1% tương đương 50.000 cửa hàng so với năm 2024.

Việc nhiều cửa hàng F&B trên cả nước đóng cửa cho thấy tính thanh lọc cao của thị trường. Mặt khác, nhiều thương hiệu buộc phải tăng giá sản phẩm và dịch vụ khi chi phí đầu vào leo thang. Động thái diễn ra nhiều ở các phân khúc bình dân và trung cấp, nơi khách hàng dễ dàng chuyển đổi sang lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, áp lực từ chi phí nguyên liệu, nhân công và vận hành buộc nhiều doanh nghiệp phải thực hiện bước đi này. Phần lớn doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng: 32,5% chỉ tăng dưới 5%, 11,3% tăng 5-10% và chỉ 1,4% chấp nhận tăng mạnh trên 10%.