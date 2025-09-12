Độ Mixi và cơ ngơi đồ sộ, thu tiền tỷ từ streamer đến mở công ty riêng

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm việc với streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) Phùng Thanh Độ (tức Độ Mixi), liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xuất hiện hình ảnh, video cho thấy Độ Mixi sử dụng shisha tại một quán bar, gây phản ứng gay gắt từ dư luận.

Công an Hà Nội cho biết hành vi trên bị cấm từ ngày 1/1, đặc biệt đáng chú ý khi nhân vật này là một KOL có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Cơ quan công an xác định vụ việc có thể tác động tiêu cực đến an ninh trật tự trên không gian mạng nên đã làm việc với Độ Mixi để xác minh.

Tại buổi làm việc, Độ Mixi thừa nhận người trong video là mình và xác nhận có sử dụng shisha ngày 3/9.

Từ streamer đến phát hành MV ca nhạc, kinh doanh Cơm tấm Sà Bì Chưởng….

Độ Mixi là một trong những cái tên được quan tâm hiện nay. Anh sinh năm 1989 tại Cao Bằng.

Từ nhân viên văn phòng bình thường, có sở thích chơi game, đến năm 2017, Độ Mixi gây được chú ý của cộng đồng với vai trò một streamer. Hiện, Độ Mixi là một trong 4 streamer hàng đầu Việt Nam.

Sở hữu kênh YouTube có gần 8 triệu người đăng ký, Độ Mixi được biết có nguồn thu nhập đáng kể từ quảng cáo và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng kênh YouTube của Độ Mixi có thể thu về 9.900-158.200 USD (khoảng 232 triệu đồng đến 3,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, streamer này chưa từng lên tiếng xác nhận cụ thể về khoản thu nhập của mình.

Ngoài các nội dung về game, Độ Mixi cũng thường xuyên livestream những nội dung chia sẻ về trải nghiệm cuộc sống, lấn sân nhiều lĩnh vực khác như phát hành MV ca nhạc, kinh doanh...

Lập công ty riêng vốn điều lệ 500 triệu đồng

Đáng chú ý, vào giữa tháng 8/2024, nam streamer tiếp tục thành lập công ty mới hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo với vốn điều lệ.

Công ty riêng của Độ Mixi (Ảnh: Chụp màn hình thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phùng Thanh Độ (streamer Độ Mixi) đã thành lập công ty riêng mang tên Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming.

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ ngày 14/8, trụ sở tại TPHCM với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Phùng Thanh Độ.

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của streamer này còn đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

