Dĩa cơm tấm "khổng lồ" khiến khách Tây mê mẩn khi trở lại TPHCM

Món ăn khiến gia đình người Mỹ trầm trồ

Mới đây, Dustin Cheverier (SN 1988) - nhà sáng tạo nội dung người Mỹ đã sống ở Việt Nam khoảng 10 năm, nổi tiếng với kênh YouTube gần 840.000 lượt theo dõi - đã đưa cha mẹ của mình đi tham quan TPHCM cũng như thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn tại đây.

Dustin cho biết đây là lần thứ 2 cha mẹ anh đến Việt Nam. Những ngày qua, cha mẹ anh luôn nhắc đến cơm tấm - món ăn đã khiến họ "phải lòng" trong lần đầu tiên đến Việt Nam hồi năm 2023. Đáp lại sự mong chờ ấy, Dustin đã đưa cha mẹ tới một quán cơm tấm nổi tiếng ở TPHCM.

Cha mẹ của YouTuber Dustin Cheverier hào hứng khi sắp được thưởng thức món cơm tấm (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi đến quán, Dustin và cha mẹ không giấu nổi sự hào hứng trước mùi thơm phức tỏa ra từ những miếng thịt đang được nướng trên bếp than. Dustin gọi một phần cơm tấm thập cẩm, trong khi đó cha mẹ anh chọn hai món bán chạy nhất của quán là cơm tấm sườn và cơm tấm sườn trứng ốp la.

Thưởng thức lại món cơm tấm sau 2 năm, cha mẹ của nam YouTuber nhận xét miếng sườn nướng lần này họ nhìn thấy còn to hơn miếng sườn nướng họ từng ăn lần đầu.

Nói về lý do yêu thích món cơm tấm hơn nhiều món Việt khác, mẹ của Dustin cho biết món này có thịt nướng thơm ngon, đậm đà, phù hợp với thói quen ăn uống nhiều thịt của gia đình bà ở Mỹ. Ngoài ra, bà đặc biệt thích ăn cơm, nên càng bị hấp dẫn bởi món cơm tấm Việt Nam.

Về phần cha của Dustin, ông thích cơm tấm bởi sự kết hợp nguyên liệu đa dạng, giúp hương vị hòa quyện hấp dẫn, không gây ngán khi ăn. Ông cho biết, khác với Mỹ - nơi các món ăn thường có ít sự pha trộn - ẩm thực Việt lại có nhiều sự kết hợp độc đáo giữa rau củ, trứng, thịt, cá...

Phần cơm tấm thập cẩm của Dustin (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong suốt bữa ăn, đôi vợ chồng người Mỹ không ngừng khen ngợi món ăn này, đồng thời đánh giá suất ăn đầy đặn, thịt nhiều, cơm mềm và tơi. Cặp đôi cũng cảm thấy thích thú với sự kết hợp sườn, bì, chả, trứng, mỡ hành... trong một món cơm.

Mẹ Dustin còn chấm 9,5/10 điểm và xếp món cơm tấm này vào vị trí hàng đầu trong danh sách các món ăn bà yêu thích ở Việt Nam. Cha của Dustin cũng thừa nhận rằng ông thích cơm tấm hơn cả phở Việt Nam vì món này hợp khẩu vị hơn. Tuy nhiên, ông cho biết cảm giác lần đầu được ăn cơm tấm vẫn thú vị hơn lần thứ hai một chút.

Không chỉ cha mẹ Dustin, một số người bạn đi cùng anh cũng nhận xét khẩu phần ăn tại quán khá lớn, đến mức không thể ăn hết.

Quán cơm tấm có "miếng sườn to nhất TPHCM"

Không quá bất ngờ khi món cơm tấm tại quán ăn này khiến gia đình người Mỹ hết lời khen ngợi, bởi đây là quán cơm tấm Ba Ghiền - điểm ăn uống nổi tiếng ở TPHCM, đã tồn tại 30 năm.

Điều khiến nhiều thực khách nhớ đến khi nhắc về quán cơm này chính là miếng sườn "khổng lồ". Thậm chí, có người còn nhận xét đây là tiệm cơm tấm bán "miếng sườn to nhất TPHCM".

Đặc biệt, không chỉ là quán cơm tấm duy nhất ở TPHCM được vinh danh trong danh sách Bib Gourmand 2024 (quán ngon, giá cả phải chăng) của Michelin Guide, Ba Ghiền còn là quán cơm tấm được vinh danh 2 năm liên tiếp ở hạng mục này.

Quán do anh Trương Vĩnh Thụy (SN 1982) làm chủ. Anh Thụy là thế hệ thứ 2 tiếp quản quán sau mẹ của anh. Anh Thụy cho biết, kể từ khi được Michelin vinh danh, quán lại càng đông khách so với trước đây. Đặc biệt, nhiều khách nước ngoài ghé ăn và luôn khen ngon.

Hiện tại, phần cơm tấm tại quán có giá 78.000 đồng. Đây là giá thấp nhất, phần cơm chỉ có sườn cùng các loại rau ăn kèm. Nếu khách hàng muốn ăn thêm bì, chả, trứng, lạp xưởng... phần cơm có thể lên đến 149.000 đồng.

Cơm tấm Ba Ghiền với miếng sườn to đặc trưng (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thụy cho biết nhiều khách từng phản ánh rằng miếng sườn trong phần cơm anh bán quá to, ăn không hết, khiến anh từng nghĩ đến việc thay đổi.

"Nhưng nếu cắt mỏng hơn thì thịt sẽ không giữ được nước, khi nướng sẽ khô và kém ngọt. Vì thế, tôi thường khuyến khích khách gọi một phần hai người ăn để vừa đủ no mà vẫn cảm nhận trọn vẹn hương vị", anh Thụy nói.

Cũng chính vì thế, anh Thụy quyết tâm duy trì bán cơm tấm với miếng sườn to, dày, để đảm bảo được hương vị món ăn anh mong muốn. Khách đến quán kêu một phần cơm tấm, nếu ăn không hết miếng sườn, quán sẽ hỗ trợ gói mang về.

"Khi đó, họ vẫn có thể thưởng thức hương vị thịt mềm, ngọt, đậm đà mà không sợ ăn không hết, bỏ thừa gây lãng phí", anh chia sẻ.

Nói thêm về quá trình cho ra đời những miếng sườn đậm đà hương vị, anh Thụy cho biết thịt lợn cắt dày, nếu muốn thấm kỹ, phải ướp 10-12 tiếng. Khi đó, mọi loại gia vị sẽ hòa quyện trong miếng sườn, lúc nướng lên, không sợ sườn bị khô hay bị đậm nhạt không đều.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơm tấm được ăn kèm với dưa leo, dưa chua và nước mắm tỏi ớt. Miếng sườn to nhưng mềm, chỉ cần dùng nĩa là có thể phân sườn thành từng miếng vừa miệng. Sườn ngọt nhẹ, vừa ăn, không khô.

Quán cơm đông khách dù ngoài giờ cao điểm (Ảnh: Mộc Khải).

Tuy nhiên, nhiều thực khách nhận xét, ngoài phần ăn lớn, cơm tấm ở quán cũng không quá khác biệt so với những quán cơm tấm khác ở TPHCM. Một số người cho rằng, giá bán ở quán là khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên một vài ý kiến lại cho rằng với kích thước miếng sườn to, mức giá đó là hoàn toàn phù hợp.