Quá hạn 100 tỷ đồng, Lộc Trời bị ngân hàng siết nợ 2 khu đất vàng tại TPHCM

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã có thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) nhằm thu hồi khoản nợ quá hạn gần 100 tỷ đồng.

Gần 1.700m2 đất vàng trung tâm TPHCM của Lộc Trời bị siết nợ

Cụ thể, theo thông báo ngày 25/5, HDBank cho biết sẽ tiến hành thu giữ và xử lý các tài sản bảo đảm của Lộc Trời kể từ ngày 30/6 cho đến khi hoàn tất việc thu hồi nợ. Các tài sản này được dùng để bảo đảm cho các hợp đồng tín dụng ký giữa hai bên trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Danh mục tài sản bảo đảm có nhiều bất động sản giá trị tại TPHCM. Tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 135/1A Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh cũ (nay là 12/41 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Khu đất có diện tích 709m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất tại địa chỉ 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cũ (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Khu đất có diện tích 988,6m2, được sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Theo HDBank, tổng dư nợ của Lộc Trời tại ngân hàng tạm tính đến ngày 10/11/2025 là 99,46 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc quá hạn chiếm 99 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 460 triệu đồng và tiền phạt chậm trả hơn 473.000 đồng.

Động thái xử lý tài sản bảo đảm của HDBank diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời đang triển khai quá trình tái cấu trúc tài chính và làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Từ doanh thu 9.000 tỷ đồng đến nợ nần

Lộc Trời có tiền thân là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, bắt đầu từ lĩnh vực cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, sau đó mở rộng sang ngành kinh doanh hạt giống, trồng lúa và tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo, các sản phẩm hữu cơ sinh học.

Công ty từng là một trong những đơn vị nổi trội trong lĩnh vực nông nghiệp trên sàn, với doanh thu từ 6.000-9.000 tỷ đồng, lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2019, sau khi đổi chiến lược định hướng trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp lớn ở khu vực Đông Nam Á, bổ sung một số lãnh đạo cấp cao mới, dịch chuyển mảng cốt lõi từ bán thuốc bảo vệ thực vật sang gạo… công ty bắt đầu đối diện với nhiều khó khăn và liên tục sa sút.

Tại kỳ họp cổ đông bất thường vừa diễn ra ngày 11/5, ông Trần Khánh Dư, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời, cho biết doanh nghiệp đã gặp khó khăn về công nợ trong năm 2024 và từng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán đối với các khoản vay ngân hàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến công ty phải triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Lộc Trời hiện đã hoàn tất tái cấu trúc với TPBank và MB. Hai ngân hàng này vẫn tiếp tục cấp vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng hạn mức tín dụng và nguồn vốn dành cho các phương án kinh doanh mới hiện vào khoảng 1.500 tỷ đồng.