Lộc Trời cắt giảm 1.100 nhân sự, đang thiếu 1.300 tỷ đồng vốn lưu động

Ngày 23/8, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kế hoạch năm 2025 lỗ 524 tỷ đồng, đã cắt giảm 1.100 nhân sự

Biên bản cuộc họp ghi nhận, Lộc Trời lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh này bị nhiều cổ đông phản đối và không được thông qua. Cổ đông cũng chất vấn ban lãnh đạo xoay quanh việc tái cấu trúc nguồn tài chính.

Từng là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam, những thành tựu của Lộc Trời bị lung lay bởi từ năm 2024 những khó khăn chồng chất, lùm xùm nợ tiền lúa vụ Đông Xuân của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Đỉnh điểm là sự việc cựu Tổng giám đốc Nguyễn Duy Thuận bị chính tập đoàn đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn vì "hành vi gian dối, gây thất thoát tài sản công ty".

Ông Nguyễn Duy Thuận - cựu Tổng Giám đốc Lộc Trời.

Năm 2024, tập đoàn vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán. Ông Nguyễn Tấn Hoàng - Tổng giám đốc - cho biết tập đoàn đã làm việc Ernst & Young về việc chưa ra báo cáo và có hai vấn đề chính.

Thứ nhất là các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ cho nên việc này sẽ ảnh hưởng đến báo cáo ghi nhận là ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. Thứ hai là khi không thu được tiền khi bán hàng. Tập đoàn thu hồi hàng hoá lại thì phát sinh nhiều thủ tục cho nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra.

Ban điều hành nhấn mạnh đã có báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính. Lộc Trời cho biết đang cố gắng có báo cáo tài chính sớm nhất.

Ban lãnh đạo cũng báo cáo cổ đông về tình hình tái cấu trúc tính đến hiện tại. Đáng chú ý, công ty đã cắt giảm từ 2.600 nhân sự chỉ còn khoảng hơn 1.500 người, giảm 1.100 người.

Cần 1.300 tỷ đồng vốn để tái cấu trúc

Về tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng, ông Trần Khánh Dư - đại diện ban tái cấu trúc doanh nghiệp - chia sẻ Lộc Trời trong những năm vừa qua khủng hoảng tài chính.

Theo ông Dư, nhiều năm qua, gần như Lộc Trời chỉ biết làm kinh tế, làm kinh doanh, làm với nông dân, đó là giai đoạn thịnh vượng của doanh nghiệp. Khi một sự kiện về tài chính xảy ra, doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị động, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính.

Chính vì vậy, từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, tập đoàn trong tình trạng xoay sở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 4 năm nay, công ty thành lập ban tái cấu trúc, cho đến hiện nay, ban tái cấu trúc đã đặt ra mục tiêu đàm phán 12 ngân hàng và hiện tại đã tiếp xúc gần hết để trao đổi thực hiện tái cấu trúc.

Đồng thời, việc tái cấu trúc hiện nay cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ đồng, tập trung 3 ngân hàng là MB, TPBank và HDBank, hiện đạt được phương án với MB. Với 2 ngân hàng còn lại, tập đoàn đang triển khai các phần việc. Ban tái cấu trúc đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tái cấu trúc trong tháng 12 năm nay.