PVcomBank hợp tác với Trung tâm RAR triển khai dịch vụ eKYC qua VNeID

Trung tâm RAR là đơn vị thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng nền tảng dữ liệu dân cư để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chuyển đổi số.

Trung tâm RAR đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm soát sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip để phục vụ kiểm soát an ninh cũng như nhiều sản phẩm khác như thiết bị thu nhận vân tay, thiết bị đọc chip, thống kê phân tích dữ liệu…

Trong lĩnh vực tài chính, đến thời điểm hiện tại, PVcomBank là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong phối hợp với Trung tâm RAR triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID nhằm hỗ trợ người dân đăng ký mở tài khoản thanh toán (TKTT) trực tuyến nhanh chóng, an toàn, bảo mật bằng phương thức eKYC.

Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Giám đốc Trung tâm RAR, và ông Nguyễn Việt Hà, Phó Tổng giám đốc PVcomBank, ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID.

Ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là một sản phẩm của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, được phát triển nhằm mục tiêu thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường số, qua đó cung cấp các tiện ích, sản phẩm thúc đẩy chính phủ số, chính phủ điện tử, kinh tế số… Trên cơ sở hợp tác với Trung tâm RAR, khách hàng cá nhân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID có thể mở tài khoản thanh toán PVcomBank qua ứng dụng ngân hàng số PVConnect bằng phương thức eKYC mà không cần sử dụng căn cước công dân.

Theo đó, thay vì phải thực hiện thao tác quét NFC thủ công (kết nối giao tiếp trường gần) bằng căn cước công dân gắn chip đối với phương thức eKYC hiện tại, khách hàng chỉ cần đồng ý kết nối để đăng nhập vào ứng dụng VNeID từ PVConnect, chọn chia sẻ thông tin để hoàn tất quy trình xác thực đăng ký mở tài khoản. Việc kết nối và xác thực thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID sẽ khắc phục được một số hạn chế so với hình thức quét NFC thủ công như: khách hàng đặt chưa đúng vị trí căn cước công dân; thiết bị di động cũ, bị lỗi không đảm bảo chất lượng… từ đó rút ngắn thời gian xác thực, định danh cho người dân mà vẫn đảm bảo sự chính xác, an toàn, bảo mật.

Bên cạnh mục tiêu gia tăng chất lượng trải nghiệm người dùng, việc hợp tác với Trung tâm RAR triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID để mở tài khoản thanh toán bằng eKYC còn thể hiện tinh thần đồng hành của PVcomBank trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06 theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên Ban điều hành, Giám đốc Ngân hàng số PVcomBank, chia sẻ: "VNeID là ứng dụng do Bộ Công an tạo lập, phát triển nhằm phục vụ hoạt động định danh, xác thực điện tử. Việc kết nối với VNeID để xác thực, định danh không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm tải thao tác khi mở tài khoản thanh toán, mà còn hướng đến mục tiêu đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính Phủ về việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phát triển dịch vụ ngân hàng, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính và nguồn lực cho các tổ chức tín dụng".

Sự kiện hợp tác của hai bên góp phần thúc đẩy Đề án 06/CP về việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phát triển dịch vụ ngân hàng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của công tác chuyển đổi số ngành ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa hai đơn vị.

"Với những định hướng rõ ràng, tôi tin tưởng Trung tâm RAR và PVcomBank sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghiên cứu, triển khai thêm những sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và công nghệ định danh, góp phần phục vụ tốt hơn cho hoạt động ngân hàng, hạn chế tình trạng tài khoản ảo, ngăn ngừa gian lận hồ sơ, giấy tờ… qua đó thúc đẩy kinh tế, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", ông Cương nhấn mạnh.

Mới đây, PVcomBank cũng là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên phối hợp cùng C06 và Trung tâm RAR triển khai thành công dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội qua VNeID, giúp người dân dễ dàng đăng ký liên kết tài khoản thanh toán của ngân hàng ngay trên ứng dụng này để nhận những khoản trợ cấp từ các chính sách như lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp thất nghiệp, bảo trợ xã hội… Đây là một tiện ích nằm trong gói giải pháp tài chính toàn diện dành cho các khách hàng an sinh xã hội, thể hiện tinh thần của PVcomBank trong nỗ lực đảm bảo công tác an sinh với những gói sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp.