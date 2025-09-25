PNJ bắt tay các doanh nghiệp giao thông xanh, hướng tới cam kết Net Zero

Tại Việt Nam, định hướng phát triển giao thông xanh đang được Chính phủ đẩy mạnh với hàng loạt chính sách khuyến khích, từ chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến các cam kết tại COP26. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã bắt tay vào những hành động thiết thực.

Sự tham gia của những doanh nghiệp ngoài ngành vận tải - như PNJ - cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm riêng của một ngành, mà đang trở thành xu thế lan tỏa, chạm tới mọi lĩnh vực, từ sản xuất, bán lẻ đến dịch vụ.

Lan tỏa xu thế giao thông xanh trong cộng đồng doanh nghiệp

Mới đây, tại tọa đàm “Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá” thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025 do YBA HCM phối hợp cùng HAWEE tổ chức, PNJ đã ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với 3 đối tác: VinFast, GSM và V-Green.

Tọa đàm “Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá” (Ảnh: Đông Lê)

PNJ ký kết thỏa thuận hợp tác với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM, V-Green (Ảnh: Đông Lê)

Động thái này khởi động mô hình hợp tác “3 trong 1” đưa giải pháp xanh vào thực tiễn, đồng thời khẳng định PNJ đồng hành cùng định hướng giao thông xanh quốc gia.

Theo MOU, PNJ phối hợp cùng VinFast thực hiện các chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên công ty sang xe điện thông qua loạt hoạt động giới thiệu, trải nghiệm xe điện, các chính sách ưu đãi …

Đối với GSM, hai bên tiến hành hợp tác trong việc chuyển đổi di chuyển xanh và dịch vụ logistic: PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng.

Song song, PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ. Việc lắp đặt trạm sạc sẽ được triển khai phù hợp với quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan.

PNJ phối hợp cùng VinFast thực hiện các chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên (Ảnh: Đông Lê)

Việc bắt tay cùng các đối tác chiến lược từ phương tiện, dịch vụ đến hạ tầng không chỉ giúp PNJ tối ưu hóa vận hành, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp khác tham gia tiến trình chuyển đổi giao thông xanh.

PNJ và hành trình ESG hướng tới cam kết Net Zero 2050

Trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025, PNJ nhấn mạnh: “Hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam, PNJ hiểu rõ doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong việc đồng hành cùng quốc gia trên hành trình Net Zero. Đối với PNJ, trách nhiệm không chỉ là tuân thủ mà còn là cam kết hành động và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để giảm phát thải và xây dựng giá trị bền vững”.

PNJ triển khai nhiều chương trình nhằm cụ thể hóa tuyên bố ESG (Ảnh: Đông Lê)

Thực tế, PNJ đã triển khai nhiều chương trình ESG trong sản xuất, chuỗi cung ứng và quản trị doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa tuyên bố: “Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững”.

Việc mở rộng sang giao thông xanh trong doanh nghiệp là bước đi tiếp nối phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG mà PNJ xây dựng, đồng thời gắn kết với “Cam kết giảm phát thải khí nhà kính” mà hội đồng quản trị thông qua trong năm 2025.

Theo đó, PNJ cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với 2023; cam kết từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; cam kết đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào năm 2050.

Những hành động thiết thực của các doanh nghiệp đầu ngành như PNJ đang góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin rằng giao thông xanh không chỉ là xu hướng tương lai, mà đã trở thành một phần trong chiến lược tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt.