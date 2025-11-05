PMI tăng mạnh, doanh nghiệp Việt lạc quan về đơn hàng và xuất khẩu

S&P Global vừa công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 10, cho thấy niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 16 tháng. Cùng với đó, sản lượng, đơn đặt hàng mới và tồn kho hàng mua đều tăng mạnh trở lại.

Niềm tin doanh nghiệp phục hồi, xuất khẩu tiếp tục bứt phá

Cụ thể, PMI tháng 10 đạt 54,5 điểm, tăng đáng kể so với 50,4 điểm của tháng 9. Mức trên 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng, phản ánh sức khỏe ngành công nghiệp cải thiện rõ rệt.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ hai liên tiếp, với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tháng trước. Đặc biệt, đơn hàng xuất khẩu là động lực chính thúc đẩy đà tăng. Để đáp ứng nhu cầu mới, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất, ghi nhận mức tăng sản lượng cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Tâm lý doanh nghiệp cũng cải thiện mạnh mẽ: các nhà sản xuất tin tưởng đơn hàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và đã lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất. Niềm tin kinh doanh vì vậy đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2023.

Xuất khẩu hàng hóa - trụ cột của nền kinh tế - tiếp tục là điểm sáng. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/10, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 368 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu tăng thêm 52 tỷ USD so với năm 2024 - một kết quả ấn tượng trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều sức ép từ thuế quan và rào cản nhập khẩu tại các thị trường lớn.

Thống kê kết quả kinh doanh quý III của nhóm doanh nghiệp niêm yết cũng cho thấy bức tranh tươi sáng tương tự. Thống kê đến nay, có hơn 30 doanh nghiệp báo lãi hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm nhiều đơn vị trong nhóm bán lẻ như Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG), Masan Consumer (mã chứng khoán: MCH), Sabeco (mã chứng khoán: SAB)….

Dù bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp đang được cải thiện rõ rệt. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của ngành chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện, 33,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý III tốt hơn quý II; 44,2% cho rằng ổn định và chỉ 22,2% nhận định khó khăn hơn.

Dự báo cho quý IV, có 40,8% doanh nghiệp tin tưởng hoạt động sẽ khởi sắc, 41,7% dự báo ổn định và 17,5% cho rằng tình hình vẫn khó khăn.

Tín hiệu tích cực cũng đến từ khu vực xuất khẩu. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết xuất khẩu thủy sản đang tăng tốc mạnh mẽ, dự kiến đạt 10-11 tỷ USD trong năm 2025.

Chuyên gia: Việt Nam củng cố năng lực sản xuất và sức bật thương mại

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF 2026) mới đây, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nhận xét: “Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều thị trường vẫn chật vật phục hồi, Việt Nam vẫn có khả năng đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 800-850 tỷ USD. Đây là một kỷ lục mới của nền kinh tế. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà nhập khẩu nước ngoài đối với hàng hoá và năng lực sản xuất của Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ”.

Động lực quan trọng khác là tiêu dùng trong nước, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốt. Mặc dù kinh tế khó khăn, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá vẫn duy trì tốc độ tăng từ 9-11%. Tiêu dùng của 100 triệu dân Việt Nam chính là một động lực vô cùng quan trọng cho tăng trưởng trong tương lai.

Ông Bình cũng cho biết, khả năng phục hồi sản xuất và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu cũng được củng cố rõ rệt. Thêm vào đó, căng thẳng thương mại toàn cầu, ít nhất là giữa Việt Nam và một số nền kinh tế lớn, cũng đang dịu lại.

Đặc biệt, trong tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ trong việc bình thường hoá quan hệ thuế giữa Việt Nam và Mỹ. Đây là một yếu tố sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng thương mại của Việt Nam năm tới.

Ông Sacha Dray - Chuyên gia kinh tế, World Bank Việt Nam (Ảnh: BTC).

Liên quan đến quan hệ Việt Nam và Mỹ, ông Sacha Dray - Chuyên gia kinh tế, World Bank Việt Nam - bổ sung: “Ở thời điểm đầu năm, câu chuyện vô cùng khác với bây giờ. Lúc đó, với chính sách thuế đối ứng ban đầu của Chính phủ Mỹ, xuất khẩu đã rất lo ngại. Nhưng hiện tại, nhiều chính sách mở được đưa ra, xuất khẩu theo đó đang phục hồi lại một cách vô cùng bền bỉ”.

Chuyên gia World Bank Việt Nam lấy ví dụ Việt Nam vừa tăng trưởng 23% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, đạt 113 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, ông Sacha Dray cũng khẳng định Việt Nam đang có những tiến bộ rất là tích cực và chuyển biến cũng rất là mạnh mẽ ở trong tình hình kinh tế. Vốn đăng ký kinh doanh đã tăng đến 8,2% so với năm ngoái và tỷ lệ này đang tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực….