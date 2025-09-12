Phó Thủ tướng sắp họp với thống đốc ngân hàng về giá vàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161 ngày 11/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Tại công điện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý. Những điều trên cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ họp với thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phó thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng trước ngày 15/9. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Cận cảnh vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, tại Công điện 159 ngày 7/9 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, sớm thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết.

Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Theo công điện, Ngân hàng Nhà nước phải tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép... gây bất ổn thị trường vàng.