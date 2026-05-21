Phát hiện loạt sản phẩm Nike, Rolex, iPhone... giả trị giá gần 1,5 tỷ đồng

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) ngày 21/5 thông tin về việc triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng hải quan tại Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện 4 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tại lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 5/4, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra thực tế và phát hiện 200 vòng bi nhãn hiệu Koyo ghi “Made in Japan”; 270 củ sạc điện thoại 25W nhãn hiệu iPhone; 200 củ sạc điện thoại 22,5W kèm dây sạc có ghi dòng chữ iPhone; 750 dây sạc Lightning nhãn hiệu iPhone; 800 tai nghe nhãn hiệu Samsung và 120 củ sạc điện thoại 35W nhãn hiệu iPhone.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều điện thoại iPhone 11 và iPhone 15 các phiên bản khác nhau. Tổng trị giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hơn 529 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa (Ảnh: Cục Hải quan).

Tiếp đó, ngày 7/5, cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện 17 kiện hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith. Trị giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được xác định hơn 351,6 triệu đồng.

Ngày 11/5, lực lượng chức năng phát hiện 570 đôi giày thể thao người lớn gắn nhãn hiệu Nike, Puma cùng 160 túi xách nữ giả da nhãn hiệu Hermes. Tổng trị giá hàng hóa giả mạo gần 89,8 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm ở một lô hàng khác 6 mục hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm 2.455 đôi giày dép mang các nhãn hiệu Adidas, Nike, Asics, Alexander McQueen, Onitsuka, Louis Vuitton, New Balance; 567 túi xách giả da nhãn hiệu Chanel, Hermes và 502 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier.

Hàng hóa bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Cơ quan hải quan còn phát hiện 2 mục hàng không khai báo vừa giả mạo nhãn hiệu vừa giả mạo xuất xứ, gồm 1.345 đôi dép nhựa nhãn hiệu Crocs ghi “Made in Vietnam” và 410 đôi dép sục nhãn hiệu Adidas ghi “Made in Vietnam”. Tổng trị giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của lô hàng hơn 525,5 triệu đồng.

Theo cơ quan hải quan, trong quá trình điều tra, xác minh, nhận thấy các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các đơn vị đã phối hợp chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty nêu trên.