Gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 8/5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho biết ngay sau Công điện số 38 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị này đã ban hành công văn khẩn yêu cầu toàn ngành đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn vi phạm.

Ngày 7/5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn trong khai báo hải quan và phát hiện nhiều sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Ở vụ việc thứ nhất, lực lượng chức năng phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm và phụ kiện có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 4.500 tuýp kem dưỡng da Jula’s Herb Carrot Aging, 608 lọ serum Medicube, 200 tuýp sữa rửa mặt Eucerin, 4.000 lọ kem nền L’Oreal cùng 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face.

Vụ việc thứ 2 liên quan đến 4.350 sản phẩm thời trang gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách nghi giả mạo các thương hiệu Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith.

Túi bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.

Ngoài các vụ việc mới phát hiện, Cục Hải quan cũng thông tin về một vụ vi phạm trước đó liên quan đến lô hàng quả chà là nhập khẩu của Công ty Cổ phần Hạt và Gia vị. Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hồi tháng 2, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I phát hiện lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Dates Sanwan” được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật vi phạm có trị giá hơn 2,27 tỷ đồng. Sau đó, UBND TPHCM đã xử phạt doanh nghiệp này 490 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tháng và buộc tiêu hủy yếu tố vi phạm.

Theo Cục Hải quan, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến biên giới, cảng biển, sân bay quốc tế cũng như trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Mặt hàng kem dưỡng da bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thời trang, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa, hàng điện tử và nguyên liệu sản xuất… gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Cơ quan này cho biết đã ban hành kế hoạch riêng về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Hàng hóa vi phạm trải rộng từ thời trang cao cấp mang nhãn hiệu Dior, Louis Vuitton, Adidas đến thiết bị điện tử, thực phẩm, linh kiện công nghiệp và phụ tùng ô tô. Nhiều vụ việc bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, trong đó có vụ đã được kiến nghị khởi tố hình sự.