Thu giữ gần 4.000 đồng hồ Rolex giả quá cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), ngày 25/4, tại bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Chi cục Hải quan khu vực XVII đã kiểm tra thực tế một container hàng hóa quá cảnh vận chuyển trên xe đầu kéo.

Lô hàng thuộc của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà (địa chỉ tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Kết quả kiểm tra phát hiện 5.090 sản phẩm được nêu tại mục 5 không khai báo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex.

Ngày 29/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã gửi công văn đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu trên để thông báo lô hàng nghi ngờ giả mạo các nhãn hiệu này.

Một số sản phẩm bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Đến ngày 7/5, đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do hải quan phát hiện bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo. Cụ thể gồm 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang Chanel; 90 mũ thời trang hiệu Gucci; 840 kẹp tóc nữ Chanel.

Ngày 8/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành Quyết định về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính và thành lập Hội đồng xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.

Tổng trị giá của tang vật vi phạm được xác định gần 1,28 tỷ đồng. Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.