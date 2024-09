Phát hiện hơn 3 vạn quả bóng golf giả nhãn hiệu Titleist, Callaway, Honma

Ngày 24/9, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết ngày 13/8, đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Yên Bái phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bóng golf tại TP Yên Bái.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang thực hiện hành vi dập, in trên 9.100 quả bóng golf các nhãn hiệu như: Titleist Pro V1, Pro V1, Callaway, Honma, Volvik.

Ngoài những trái bóng đã được in dập tên với các nhãn hiệu nổi tiếng, đoàn kiểm tra còn ghi nhận tại cơ sở có 23.700 quả bóng golf đủ loại màu sắc, chuẩn bị được in nhãn hiệu. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ in, dập nhãn hiệu bóng golf.

Đại diện cơ sở đang thao tác lại hành vi in dập nhãn hiệu trên bóng golf (Ảnh: DMS).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên, đồng thời, liên hệ đại diện sở hữu công nghiệp của các nhãn hiệu để xác định hàng thật, hàng giả.

Theo đó, đại diện sở hữu công nghiệp của các nhãn hiệu xác nhận 9.112 quả bóng golf các loại là hàng giả mạo. Cơ quan chức năng xác định lô hàng có dấu hiệu vi phạm có trị giá gần 900 triệu đồng. Trong đó, lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam được xác định có trị giá hơn 413 triệu đồng; lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá hơn 281 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan và toàn bộ tang vật vi phạm hành chính để tiếp tục điều tra, làm rõ.