Phát Đạt nói gì về thông tin tổng giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh?

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa có phản hồi chính thức về thông tin Thuế TPHCM áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ.

Phát Đạt nêu từ ngày 24/9 đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước sau các quyết định cưỡng chế thuế của Thuế TPHCM. Công văn số 10807 của Thuế TPHCM ngày 26/9 đã chứng thực điều này.

Như vậy, Công ty Phát Đạt khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ thuế gần một tuần trước ngày Thuế TPHCM ra thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với ông Vũ.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Ảnh: PDR).

Doanh nghiệp khẳng định thông báo từ Thuế TPHCM là hoàn toàn bất cập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cá nhân ông Vũ và các bên liên quan.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ quan ngại sự việc trên có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang cho hơn 56.000 nhà đầu tư hiện đang là cổ đông của công ty Phát Đạt và nhiều tổn thất khác.

Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ đảm nhận vị trí từ năm 2020 và được tái bổ nhiệm hồi tháng 4 năm nay, nhiệm kỳ 5 năm đến 2030. Ông nhận lương hơn 1,4 tỷ đồng trong quý II, tương đương cùng kỳ. Tính trung bình, ông Vũ bỏ túi 467 triệu đồng/tháng.

Thu nhập của ông Vũ cao hơn rất nhiều các thành viên trong HĐQT Phát Đạt, gấp 3 lần Chủ tịch công ty Nguyễn Văn Đạt. Các thành viên khác trong HĐQT có thu nhập khoảng 120 triệu đồng/quý.

Trong quý II, Phát Đạt có lãi gần 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính đem lại kết quả chính của quý này, đạt 225 tỷ đồng, tăng 11%.

Tính chung nửa đầu năm, công ty đạt lợi nhuận 115,5 tỷ đồng, tăng 13%.