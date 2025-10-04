Bất động sản Phát Đạt hết bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế

Ngày 26/9, Thuế TPHCM đã có quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR).

Quyết định trên nhằm chấm dứt hiệu lực Quyết định ngày 24/9/2025 của Thuế TPHCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Phát Đạt.

Trước đó, trong hai ngày 16/9, 17/9, Thuế cơ sở 2 và Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai cũng đã có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Phát Đạt.

Trên website của công ty, Phát Đạt có thông báo với nội dung: Ngày 24/9 Công ty nhận được quyết định số 10494/QĐ-HCM-KĐT ngày 24/9 của Thuế TPHCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Trong cùng ngày, Công ty đã khắc phục và nộp toàn bộ số tiền vào ngân sách nhà nước.

Phát Đạt gần đây còn gây chú ý với giao dịch khối lượng lớn của Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - vừa bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR. Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt giảm từ 359,8 triệu đơn vị (36,7% vốn) xuống còn 271,8 triệu đơn vị (27,7% vốn), vẫn là cổ đông lớn nhất Công ty.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 5/9 đến 18/9. Ghi nhận trong giai đoạn này, cổ phiếu PDR có khối lượng giao dịch thỏa thuận 88,4 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng. Ước tính, ông Đạt đã thu về trên 2.100 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Giao dịch cổ phiếu PDR (Ảnh: VNDStock).

Kinh doanh của Phát Đạt ra sao?

Về kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 20 tỷ đồng, trong đó gần 12 tỷ đồng doanh thu đến từ chuyển nhượng bất động sản.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của Phát Đạt chỉ chưa đến 5 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính tăng, chủ yếu đến từ chuyển nhượng phần vốn góp. Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 457 tỷ đồng, tăng khoảng 168% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 13%.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 728 tỷ đồng, công ty mới chỉ hoàn thành gần 16% chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt ở mức gần 24.300 tỷ đồng, hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 14.100 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Phát Đạt ở mức gần 12.400 tỷ đồng.