Phần lớn nhà đầu tư tài sản mã hóa thiếu kiến thức cơ bản, theo phong trào

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá

Chia sẻ tại Tọa đàm "Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm - Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả" diễn ra hôm nay (6/11), ông Tô Trần Hòa - Phó trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - nhấn mạnh rằng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá.

Với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp rất chặt chẽ để xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05. Mặc dù Nghị quyết 05 ban hành với số lượng trang quy định rất ngắn, nhưng việc triển khai phía sau thì rất nhiều.

Ông nói, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó có quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quy trình giám sát thị trường tài sản mã hóa. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để lấy ý kiến, chuẩn bị phương án lựa chọn, cấp phép và giám sát.

Song song với đó, các quy định pháp lý về thuế và kế toán cho loại tài sản này cũng đang được xây dựng, áp dụng cho cả đơn vị cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành lẫn nhà đầu tư.

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ảnh: BTC).

Nói về tiềm năng, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá, không chỉ trong đầu tư mà còn về công nghệ.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng, khi có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép thì chúng ta sẽ có bức tranh tổng thể của thị trường chính xác hơn. Đồng thời, chúng ta cũng có cơ hội kêu gọi huy động nguồn lực từ bên ngoài - từ các bạn trẻ đang là những kỹ sư công nghệ giỏi - quay trở về Việt Nam để cùng các doanh nghiệp Việt Nam và cùng Chính phủ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, blockchain cho Việt Nam", ông Hòa chia sẻ.

Ông cũng thông tin thêm rằng thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Blockchain Việt Nam và thị trường.

"Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trao đổi về kỹ thuật, chuyên môn và đánh giá rằng thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường có nhiều cơ hội bứt phá trong khu vực. Chúng tôi tin rằng, dù đi sau, với quyết tâm của các bộ, ngành và sự đồng hành từ cộng đồng công nghệ, Việt Nam sẽ sớm khẳng định vai trò tại khu vực trong lĩnh vực còn rất mới mẻ này", ông nêu.

Nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào"

Còn theo TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Đáng chú ý, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 3-4 thế giới về tỷ lệ người tham gia thị trường tài sản mã hóa và chỉ sau Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông cho rằng phần lớn nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào". Do đó, cần sớm đưa giáo dục tài chính và kiến thức tài sản số vào chương trình học phổ thông và đại học, bởi một trong những điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững là nâng cao hiểu biết tài chính.

TS Cấn Văn Lực cũng nhấn mạnh rằng, Nghị quyết 05 được coi là "điểm rơi vàng" - vừa đảm bảo an toàn cho hàng chục triệu nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ.

"Triết lý cốt lõi của Nghị quyết 05 là quản lý để phát triển, chứ không phải để ngăn cấm. Khác với chính sách cấm như ở một số nước, Việt Nam chọn hướng vừa kiến tạo, vừa kiểm soát rủi ro, tập trung vào tài sản mã hóa (tokenized asset) - một phần của tài sản số", vị chuyên gia nhận định.

Theo ông, việc đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng mang lại 3 lợi ích chiến lược là tận dụng lợi thế công nghệ, giúp Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong về công nghệ tài chính (Fintech) và thúc đẩy đổi mới và phát triển các nền tảng giao dịch trong nước.

"Đây là kênh huy động vốn mới, thông qua mô hình "tokenization" - chia nhỏ tài sản lớn như bất động sản, nghệ thuật, bản quyền thành hàng triệu phần nhỏ có thể giao dịch - hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được tham gia, mở ra kênh đầu tư hấp dẫn và minh bạch", ông nói thêm.

Ngoài ra, ông cho rằng tài sản mã hóa còn mở ra cơ hội hội nhập tài chính toàn cầu, tạo nền tảng cho Việt Nam tham gia mạng lưới tài chính số quốc tế, hướng tới xây dựng trung tâm tài chính khu vực.

TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh rằng Nghị quyết 05 là cây cầu vững chắc nối giữa cơ hội đầu tư và an toàn tài chính. Tuy nhiên, ông cho rằng cầu phải đủ rộng để đón dòng vốn lớn, nhưng cũng cần "lan can" đủ cao và "biển báo" rõ ràng - tức là có quy định phân loại, thuế và cấp phép minh bạch.

Nếu được triển khai hiệu quả, tài sản mã hóa sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp Việt Nam tận dụng lợi thế công nghệ, thu hút nguồn vốn toàn cầu và khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV (Ảnh: BTC).

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam - cũng chia sẻ rằng rủi ro trên thị trường mã hóa là có nhưng không đáng sợ nếu chúng ta hiểu và quản lý.

Theo ông, nếu được quản lý đúng cách, tài sản mã hóa không làm tăng rủi ro cho hệ thống tài chính, mà ngược lại còn giúp minh bạch hóa dòng tiền. Ông nêu thực tế rằng các ngân hàng hiện nay có thể phát hiện và ngăn chặn rửa tiền qua kênh tài sản số dễ hơn nhiều so với giao dịch truyền thống, bởi mọi giao dịch đều để lại dấu vết rõ ràng.

Ông Trung khẳng định rằng cơ hội cho Việt Nam là rất lớn. "Với khoảng 20 triệu người đã sở hữu tài sản mã hóa, thị trường nội địa của chúng ta không hề nhỏ. Nhưng phần lớn dòng tiền này vẫn "phiêu du" ở các sàn quốc tế, ngoài tầm giám sát và không đóng góp cho nền kinh tế", ông nói.

Vị chuyên gia cho rằng nếu chúng ta xây dựng được cơ chế quản lý hiệu quả, tài sản mã hóa có thể trở thành một kênh huy động và dẫn vốn mới cho nền kinh tế số, bên cạnh thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng truyền thống. Theo ông Trung, điều quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin, niềm tin vào luật pháp, vào công nghệ, và vào tính minh bạch của thị trường.