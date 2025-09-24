Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa thông báo dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh.

Theo phương án trình cổ đông, công ty này sẽ chào bán với tỷ lệ 2:5 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu chào bán thêm). Số lượng chào bán dự kiến là hơn 365 triệu đơn vị; giá chào bán đề xuất là 20.000 đồng/cổ phiếu, gần tương đương giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính bán niên 2025.

Số tiền thu về là hơn 7.300 tỷ đồng dự kiến sẽ được công ty dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Động thái trên của Chứng khoán HD diễn ra sau khi Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết 05). Qua đó, giai đoạn thí điểm 5 năm đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được khởi động.

Chứng khoán HD sắp rót 1.500 tỷ đồng lập sàn giao dịch tài sản mã hóa (Ảnh: IT).

Theo nghị quyết, sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 35% do từ hai tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài bị giới hạn ở mức 49%.

Trước đó vài ngày, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) chính thức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông, Chứng khoán VPBank (VPBankS) nắm 11% vốn của CAEX, còn lại thuộc về Công ty cổ phần LynkiD (50%) và Công ty TNHH Đầu tư Future Land (39%).

Tháng 8, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng ký kết hợp tác với đơn vị vận hành sàn Upbit nổi tiếng tại Hàn Quốc để cùng triển khai sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ MB về công nghệ, tư vấn pháp lý, đào tạo nhân lực và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư…