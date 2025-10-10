Nhà phát hành tài sản mã hóa trị giá 177 tỷ USD muốn đầu tư vào Việt Nam

Ngày 9/10, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp ông Marco Dal Lago, Phó chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu, cùng đoàn công tác của Tập đoàn Tether.

Tether hiện hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, là một trong những nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới. Đồng tiền số này được thiết kế để giữ giá trị ổn định bằng cách neo vào một loại tài sản khác, phổ biến nhất là USD. Tính đến nay, Tether quản lý khối tài sản dự trữ hơn 177 tỷ USD, trong đó khoảng 120 tỷ USD là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ Việt Nam đang cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Các cơ quan chức năng dự kiến cấp phép cho khoảng 5 sàn giao dịch có năng lực, uy tín và nguồn lực tài chính vững mạnh. Khi giai đoạn thí điểm đi vào hoạt động ổn định, Việt Nam sẽ xây dựng khung pháp lý chính thức để vận hành thị trường này.

Theo Phó thủ tướng, tài sản mã hóa là lĩnh vực mới, tiềm ẩn rủi ro nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội. Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước để vừa phát triển thị trường, vừa đảm bảo an toàn, tạo “sân chơi” minh bạch cho nhà đầu tư và người dân. Ông cũng gợi mở Tether có thể nghiên cứu cơ hội hợp tác với một doanh nghiệp lớn trong nước để cùng phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phó thủ tướng khẳng định, trong lĩnh vực này, Việt Nam ưu tiên hợp tác với những tập đoàn công nghệ quốc tế uy tín, có độ tin cậy cao, nhằm xây dựng thị trường giao dịch an toàn, hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn lực tài chính toàn cầu.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tether (Ảnh: VGP).

Về phía Tether, ông Marco Dal Lago bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và coi Việt Nam là một thị trường quan trọng. Ông cho biết với công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý và kinh nghiệm triển khai toàn cầu, Tether tin tưởng có thể đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển và vận hành giao dịch tài sản mã hóa.

Tether cam kết mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đối tác Việt Nam xây dựng thị trường một cách bền vững, đồng thời mở ra nhiều cơ hội đầu tư quốc tế.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Tether trao đổi cụ thể hơn về những vấn đề then chốt, gồm: bảo đảm an ninh và an toàn hệ thống, xây dựng chính sách quản lý giao dịch, lựa chọn mô hình và cơ chế hợp tác, cũng như kinh nghiệm quốc tế về quản lý dòng tiền qua sàn giao dịch tài sản mã hóa.