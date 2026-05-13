PC1 bị nhắc nhở

Ngày 12/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) tiếp tục có văn bản gửi đến Công ty cổ phần Tập Đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) để nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý I/2026.

Đến nay, HoSE đã phải nhắc nhở PC1 lần thứ 2 về việc chậm công bố này. Sở cũng yêu cầu công ty khẩn trương công bố báo cáo tài chính quý I (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3, Điều 14 Thông tư 96 ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, các tổ chức như PC1 phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Đồng thời, Khoản 1 Điều 4 Thông tư 68 ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính cũng yêu cầu việc công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025.

Từ cuối tháng 4, PC1 bất ngờ thành tâm điểm khi bị bán tháo, giảm kịch sàn 2 phiên liên tiếp. Giao dịch đột biến của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trong quý I, PC1 cũng từng được nhắc đến trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Công ty chưa có phản hồi về sự vụ đang diễn ra.

Ở diễn biến khác, tại kỳ họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Hà Đô, khi được chất vấn về mối liên hệ với PC1, lãnh đạo doanh nghiệp này đã có hé lộ “chuyện ở PC1 liên quan đến đường dây 500kV”. Lãnh đạo Hà Đô cũng không liên quan tới PC1 về vấn đề nhà thầu.

Được biết, PC1 là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm. Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bất động sản…

Về kinh doanh, cổ đông công ty đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% và mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ước doanh thu đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%.

Một nội dung đáng chú ý, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án. Đầu tiên là phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phần, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Thứ hai, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%. Cuối cùng là kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.