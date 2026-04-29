Cổ phiếu PC1 được giải cứu, 10% vốn lưu hành doanh nghiệp được sang tay

Tổng khối lượng giao dịch tính đến đầu phiên chiều đã lên đến gần 42 triệu đơn vị, tương đương hơn 10% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, qua đó xác lập khối lượng giao dịch kỷ lục ghi nhận tại mã cổ phiếu này.

Lãnh đạo một công ty bất động sản hé lộ sự vụ đang xảy ra tại PC1

PC1 được giao dịch quanh mức 19.550 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 30% chỉ sau 10 phiên giao dịch, vốn hóa thị trường còn hơn 8.040 tỷ đồng.

Giao dịch đột biến của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó hồi quý I, PC1 từng bị nhắc tên trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc chấp hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Công ty chưa có phản hồi về sự vụ đang diễn ra.

Ở diễn biến khác, tại kỳ họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Hà Đô, khi được chất vấn về mối liên hệ với PC1, lãnh đạo doanh nghiệp này đã có hé lộ “chuyện ở PC1 liên quan đến đường dây 500kV”. Lãnh đạo Hà Đô cũng không liên quan tới PC1 về vấn đề nhà thầu.

Giao dịch cổ phiếu PC1 những phiên gần đây (Ảnh: VNDStock).

Được biết, PC1 là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm. Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bất động sản…

PC1 vừa công bố biên bản họp cổ đông, thống nhất tăng vốn lên 5.594 tỷ đồng

Cổ phiếu PC1 được giải cứu sau khi doanh nghiệp thực hiện công bố biên bản kỳ họp đại hội thường niên tổ chức ngày 22/4. Ghi nhận, doanh nghiệp có tổng cộng 29.052 cổ đông; trong đó, 81 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho hơn 215 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương trên 52% tổng số cổ phần.

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% và mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ước doanh thu đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%.

Một nội dung đáng chú ý, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án. Đầu tiên là phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phần, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Thứ hai, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%. Cuối cùng là kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.