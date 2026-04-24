Cổ phiếu bị bán tháo kịch sàn, ai đang sở hữu PC1?

Trong phiên giao dịch ngày 24/4, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Trước đó một phiên, mã này trở thành tâm điểm thị trường khi giảm kịch sàn, với lượng dư bán lên tới gần 14,6 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, đây đã là phiên giảm thứ 8 liên tiếp của PC1, khiến thị giá “bốc hơi” hơn 18%, từ vùng 27.450 đồng/cổ phiếu xuống còn khoảng 22.450 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giao dịch bất thường của PC1 xuất hiện trong bối cảnh trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp. Trước đó, trong quý I, PC1 cũng từng được nhắc đến trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong bối cảnh cổ phiếu biến động mạnh, cơ cấu cổ đông tại PC1 đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Ai đang sở hữu PC1?

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 hiện có 29.052 cổ đông. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng lớn với 83,79% vốn điều lệ, trong khi khối ngoại nắm giữ 16,21%.

Ở nhóm cổ đông lớn, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - là cá nhân duy nhất sở hữu trên 5% vốn. Cụ thể, ông Tuấn đang nắm gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn điều lệ.

Các thành viên trong gia đình ông Tuấn cũng sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Vợ ông, bà Lê Thị Thoi, nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu (1,88%). Con gái là bà Trịnh Khánh Linh đã mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2025, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 1% vốn. Con trai ông, ông Trịnh Ngọc Anh - hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc - cũng đang nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Tổng cộng, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán VIX (mã: VIX) từng là cổ đông lớn tại PC1, song đã giảm tỷ lệ sở hữu sau giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu vào ngày 18/9/2025. Sau giao dịch này, tỷ lệ nắm giữ của VIX giảm từ 5,79% xuống còn 4,95%, tương đương khoảng 17,7 triệu cổ phiếu, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Cơ cấu cổ đông PC1 (Ảnh: Báo cáo thường niên 2025 của công ty).

Hồ sơ doanh nghiệp PC1

PC1 được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam. Theo báo cáo thường niên 2025, công ty đang tham gia thi công hàng loạt dự án truyền tải điện quốc gia với vai trò tổng thầu EPC, PC ở các cấp điện áp lên tới 500kV. Đồng thời, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều công trình có tính đặc thù cao như trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo và hệ thống cáp ngầm.

Những năm gần đây, PC1 mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp hiện vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang tiếp tục xây dựng thêm 2 nhà máy mới, với tổng công suất khoảng 212 MW và tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PC1 còn tham gia khai thác khoáng sản thông qua việc nắm giữ 57,27% vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Đơn vị này là chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên Niken - Đồng tại xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng, với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng và công suất thiết kế khoảng 600.000 tấn mỗi năm.

Ngoài các mảng trên, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, PC1 ghi nhận tăng trưởng mạnh từ năm 2024 khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Đà tăng tiếp tục duy trì trong năm 2025 với doanh thu đạt trên 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng.

Công ty vừa tổ chức họp cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.