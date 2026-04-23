Cổ phiếu PC1 bị bán tháo

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) trở thành tâm điểm khi giảm kịch sàn xuống còn 24.100 đồng/cổ phiếu, lượng dư bán gần 14,6 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp của mã này. Cổ phiếu PC1 theo đó đã mất hơn 11% giá trị từ vùng 27.450 đồng/cổ phiếu xuống mức hiện tại.

Giao dịch đột biến của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó hồi quý I, PC1 từng bị nhắc tên trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc chấp hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

PC1 đang kinh doanh ra sao?

PC1 được biết đến là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Những năm gần đây, doanh nghiệp còn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Hiện, công ty đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy mới, tổng công suất khoảng 212 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thông qua sở hữu 57,27% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Công ty Tấn Phát đang là chủ đầu tư dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng; quy mô công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm.

Công ty còn kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp.

Doanh thu, lợi nhuận PC1 có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2024 khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu tiếp đà tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1.356 tỷ đồng.

Công ty vừa tổ chức họp cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Lý giải về kế hoạch lợi nhuận suy giảm, lãnh đạo PC1 cho biết nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, mảng năng lượng chịu ảnh hưởng bất lợi từ điều kiện thủy văn, làm giảm hiệu quả hoạt động. Thứ hai, ở mảng khoáng sản, chất lượng quặng năm 2026 dự kiến thấp hơn năm trước, qua đó tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, mảng xây lắp đang chịu áp lực chi phí đầu vào gia tăng, trong bối cảnh biến động địa chính trị và mặt bằng lãi suất cao.

Quý I, doanh thu ước đạt khoảng 15% và lợi nhuận khoảng 25% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo nói rằng đặc thù của lĩnh vực xây lắp là doanh thu và lợi nhuận thường tập trung vào quý IV.

Sắp phát hành tăng vốn

Về phân phối lợi nhuận, năm 2025 cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng thời trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi ở mức 8% lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 15% và mức trích lập các quỹ tương tự năm 2025.

PC1 còn xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 thông qua hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tổng khối lượng phát hành dự kiến hơn 148 triệu cổ phiếu. Số tiền thu được công ty sẽ chi để góp vốn tăng vốn điều lệ tại Thủy điện Sông Gâm và Điện mặt trời Điện Biên; bổ sung vốn triển khai dự án khu nhà ở PC1 Gia Lâm; đồng thời thanh toán các khoản vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành tối đa 12 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026, tương đương 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm 2025, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, đợt phát hành này mang về khoảng 123 tỷ đồng và được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.