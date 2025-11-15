Online Friday 2025 khởi động với khuyến mại lên đến 100%

Tối 14/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chính thức khởi động Tuần lễ Thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025, ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm với nhiều chương trình khuyến mại lên đến 100%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm.

“Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử lẫn thương mại truyền thống”, bà nói.

Theo bà Thắng, một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là chuỗi mega livestream “an toàn - an tâm - an vui”. Lần đầu tiên, ban tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên mega live quy mô lớn, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật - hàng giả, cùng các kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tham gia livestream giới thiệu chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất năm (Ảnh: Moit).

Online Friday 2025 tập trung vào 4 nội dung chính: Nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử; củng cố niềm tin người tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; và gia tăng ưu đãi, mã giảm giá cho người mua.

Ở góc độ doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia chương trình, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Shopee Việt Nam, cho biết nền tảng này phối hợp với nhiều nhãn hàng, sử dụng hệ thống gian hàng Shopee Mall và Shopee Premium để đồng hành sự kiện.

“Các gian hàng này đều được cam kết về nguồn gốc và chính sách đổi trả. Vì vậy, sàn dành ngân sách cho chương trình với hàng loạt ưu đãi và hoạt động livestream. Ngoài ra, nền tảng cũng tăng cường nhận diện sản phẩm vi phạm, phối hợp với thương hiệu và cơ quan chức năng để xử lý gian hàng sai phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hà cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết TikTok Shop đặt mục tiêu đưa các nội dung về Tuần lễ Thương mại điện tử đến khoảng 1 tỷ lượt xem, qua đó kỳ vọng thúc đẩy lượng lớn đơn hàng trong thời gian sự kiện.