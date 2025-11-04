Sắp diễn ra tuần lễ mua sắm online lớn nhất năm, giảm giá tới 100%

Tại buổi họp giới thiệu và cung cấp thông tin về chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025" chiều 4/11, bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử đạt 25 tỷ USD. Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất thế giới và xếp thứ 3 về quy mô, chỉ sau Indonesia và Thái Lan, với hơn 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, bà Việt Anh cho rằng rào cản lớn nhất với người tiêu dùng khi mua sắm online hiện nay là nỗi lo về chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo, tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái hoặc sai mô tả vẫn còn phổ biến.

“Do đó, cần có những giải pháp đồng bộ và phù hợp hơn nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp uy tín trên thị trường”, bà nói.

Bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) (Ảnh: Idea).

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương trình hướng tới nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến, thúc đẩy thanh toán điện tử, phòng chống hàng giả - hàng nhái, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm địa phương, hàng chính hãng và thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến.

Ở góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) - cho rằng, trước đây, khi nói về người tiêu dùng, xã hội thường xem họ là đối tượng thụ hưởng, ít quan tâm đến việc họ được bảo vệ ra sao.

Theo bà, số lượng người tham gia các chương trình mua sắm trực tuyến như Online Friday ngày càng tăng, cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đã dần thích ứng với hình thức mua sắm online. Tuy nhiên, họ vẫn là bên yếu thế, bởi không thể nắm rõ mọi thông tin về sản phẩm hay nhà cung cấp.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) chia sẻ về quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm của KOL, KOC khi livestream bán hàng (Ảnh: Idea).

"Nếu doanh nghiệp hay người nổi tiếng, KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch, thì người tiêu dùng không có cơ sở để đưa ra quyết định chính xác và thông minh", bà nói.

Bà cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực từ 1/7/2024, lần đầu tiên quy định rõ trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia hoạt động kinh doanh hoặc quảng bá sản phẩm. Theo đó, họ phải cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ về công dụng, chất lượng, số lượng, hạn sử dụng và các yếu tố liên quan.

Trường hợp người nổi tiếng vừa kinh doanh, vừa trực tiếp quảng bá hoặc kiểm nghiệm sản phẩm, họ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung truyền thông.

"Ngoài ra, nếu người nổi tiếng được doanh nghiệp hoặc nền tảng thuê quảng cáo, họ có trách nhiệm minh bạch với người tiêu dùng rằng đây là hoạt động có trả phí. Đồng thời, họ cần yêu cầu bên bán cung cấp thông tin rõ ràng trước khi truyền đạt đến công chúng", bà nói.