Hàng giả chiếm tỷ lệ không đáng kể trên sàn thương mại điện tử

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/11, trả lời câu hỏi liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng nhái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, phương thức kinh doanh trực tuyến đang tăng trưởng rất tốt, dự kiến tăng trưởng 25 đến 27% trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động kinh doanh rất hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử để đưa được hàng hóa đến người tiêu dùng tiện lợi và dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng thương mại chung.

"Về cơ bản, các doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử hầu như không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít, nhưng tỷ trọng này không đáng kể", Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.

Để phòng và chống các vấn đề về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hoá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết hiện đã có hành lang pháp lý liên quan đến các vấn đề như quản lý thương mại điện tử, xử lý vi phạm, phòng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

"Có rất nhiều những giải pháp, trong đó có giải pháp quy định trách nhiệm của các cơ quan cũng như, các tổ chức cá nhân có liên quan", ông Tân nói.

Bộ Công Thương cũng đang trình Chính phủ và báo cáo với Quốc hội về xây dựng Luật Thương mại điện tử. Trong đó, sẽ tiếp tục quy định trách nhiệm của từng chủ thể có liên quan trên sàn thương mại điện tử.

Bộ cũng đang thực hiện đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về câu chuyện chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... ở trên môi trường thương mại điện tử.

"Chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và liên tục. Đợt giữa năm cũng có tháng cao điểm khi Thủ tướng chỉ thị tất cả các lực lượng phải vào cuộc để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: VGP).

Về quy định trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử, ông Tân cho biết pháp luật nêu rõ chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa được đăng bán; bảo đảm hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát khi giao nhận và bồi hoàn cho người tiêu dùng nếu phát hiện vi phạm.

"Nếu trong trường hợp mà phát hiện có hàng giả hàng nhái thì trong vòng 24 giờ, chủ sàn thương mại điện tử phải có yêu cầu gỡ bỏ gian hàng của người bán vi phạm", Thứ trưởng cho hay.

Ông nhấn mạnh, dù hoạt động trên môi trường trực tuyến, các lực lượng chức năng vẫn phải tập trung mạnh vào khâu gốc - đó là kho hàng và cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

"Với tốc độ phát triển thương mại điện tử như hiện nay, người tiêu dùng đã có niềm tin vào phương thức kinh doanh mới này. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn và đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên thị trường", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.