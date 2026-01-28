Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất: Nhóm cổ phiếu hệ sinh thái FLC đang ra sao?

Ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất thương trường khi xuất hiện tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông tin này gây chú ý mạnh trên thương trường kinh doanh nói chung và đặc biệt là thị trường chứng khoán nói riêng. Trước sự cố năm 2022, hệ sinh thái FLC được biết đến là một trong những nhóm cổ phiếu sôi nổi trên sàn.

Hệ sinh thái này bao gồm mã FLC của Tập đoàn FLC, ROS của Công ty FLC Faros, mã HAI của Công ty Nông dược HAI, mã ADM trong mảng khoáng sản của FLC Stone... Đây là những cổ phiếu thường có khối lượng giao dịch lớn, thị giá biến động gây chú ý trên thị trường.

Ngoài ra, hệ sinh thái còn có mã GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), mã FKF của Công ty Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS và FFH của FLC Homes.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Ảnh: FLC).

Từng là hệ sinh thái đa ngành, Tập đoàn FLC sau sự cố ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam năm 2022 trải qua không ít biến động. Nhóm cổ phiếu theo đó cũng "lao dốc", giao dịch lèo tèo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17-18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo hủy tư cách công ty đại chúng với loạt cổ phiếu liên quan ông Quyết, bao gồm FLC, ROS, AMD, KLF, HAI....

Riêng Tập đoàn FLC, tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, một cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết là CTCP Chứng khoán BOS (mã ART) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán dù chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Các cổ phiếu trên sau đó đã rời sàn chứng khoán vào ngày 31/12/2025, phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu trên hệ thống UpCOM là ngày 30/12/2025.