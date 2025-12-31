FLC bất ngờ được “rót” thêm 1.500 tỷ đồng ngay trước khi rời sàn

Ngày 30/12, Tập đoàn FLC đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh.

Tập đoàn này điều chỉnh vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, tương đương mức tăng 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thuộc diện tư nhân trong nước.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (mã chứng khoán: FHH).

Cơ quan quản lý cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của 4 công ty gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB); Công ty cổ phần Nông dược HAI (HAI) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trừ Nông dược HAI đặt trụ sở tại TPHCM và Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC có trụ sở tại Thanh Hóa thì các doanh nghiệp còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Những cổ phiếu của các doanh nghiệp này đều đang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HoSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn dự kiến đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tái cơ cấu hệ sinh thái.

Trên sàn UPCoM, mã FLC đang duy trì ở mức giá 3.500 đồng/cổ phiếu suốt hơn 3 năm và vẫn nằm trong diện cảnh báo, hạn chế giao dịch.