Ông Nguyễn Hoàng Hải tiếp tục làm quyền Tổng giám đốc Eximbank thêm 3 năm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa thông báo tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/10 với thời gian bổ nhiệm là 3 năm.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1978, được giới thiệu là thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học tổng hợp Radboud (Hà Lan). Ông từng có 11 năm làm việc tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, mã chứng khoán EVF). Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Đầu tư ABBank, Phó tổng giám đốc ABBank Asset Management.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - quyền Tổng giám đốc của Eximbank (Ảnh: Nhật Quang).

Trước đó, ông Hải được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 3/10/2023. Tháng 8/2023, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng này.

Theo thông tin trên website, Ban tổng giám đốc của Eximbank hiện có 6 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc là ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hướng Minh, bà Lê Thị Mai Loan và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, một kế toán trưởng là ông Lã Quang Trung.

6 tháng qua, Eximbank báo lãi trước thuế đạt hơn 1.474 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với kế hoạch lãi 5.180 tỷ đồng cho cả năm, Eximbank mới thực hiện được 28% mục tiêu. Tổng tài sản tại cuối quý II tăng 5% so với đầu năm, lên 211.999 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm, lên 163.051 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 30/6 là 4.002 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.