Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Văn bản này có hiệu lực từ hôm nay (1/11), đưa ra nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động tài chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Tổ chức tài chính, công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị có liên quan phải thực hiện báo cáo đối với giao dịch đạt ngưỡng nhất định.

Các đơn vị phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia giao dịch trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng báo cáo áp dụng khi giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 1.000 USD trở lên.

Giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Báo cáo phải bao gồm đầy đủ thông tin về tổ chức khởi tạo và tổ chức hưởng lệnh chuyển tiền, bên gửi và bên nhận, cùng chi tiết về số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch. Thông tin phải được gửi bằng dữ liệu điện tử, đảm bảo tính chính xác và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngoài nghĩa vụ báo cáo, các tổ chức tài chính còn phải chủ động rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch trong trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Thực tế, mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

Ngay từ năm 2005, tại Nghị định 74/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đã quy định về mức giá trị giao dịch phải báo cáo. Theo đó, giao dịch tiền mặt có giá trị từ 200 triệu đồng và giao dịch tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng (hoặc giá trị tương đương bằng ngoại tệ, vàng) phải thực hiện báo cáo.

Các văn bản tiếp theo như Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các Thông tư hướng dẫn, bao gồm Thông tư số 27/2025 tiếp tục kế thừa, hoàn thiện các quy định pháp luật về giao dịch chuyển tiền điện tử và chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế FATF (Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền).

Riêng ngưỡng báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tiếp tục được duy trì từ năm 2007 đến nay.

"Thông tư số 27/2025 không thay đổi ngưỡng giá trị báo cáo mà làm rõ hơn trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử trong việc bảo đảm dữ liệu xuyên suốt, kịp thời và ứng dụng công nghệ quét - lọc để phát hiện giao dịch có dấu hiệu rủi ro", Ngân hàng Nhà nước nêu.

Thông tư mới có hiệu lực từ hôm nay song để tạo điều kiện cho các tổ chức có thời gian chuẩn bị, Ngân hàng Nhà nước quy định giai đoạn chuyển tiếp. Cụ thể, đến hết ngày 31/12 năm nay, các đơn vị báo cáo vẫn tiếp tục áp dụng quy trình nội bộ và quản lý rủi ro theo quy định hiện hành.