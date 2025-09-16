Thủ tướng nhắn nhủ doanh nhân: Các bạn giàu có là đất nước giàu có

Doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) chiều 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu những mong muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp cần đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên trì, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Phải thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của dân tộc”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp cần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. “Sức mạnh doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước, sức mạnh Nhà nước và sức mạnh nhân dân”, Thủ tướng nói.

Các doanh nghiệp cần liên tục đổi mới tư duy vì lợi ích của dân tộc, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ngày càng trưởng thành nhưng cũng cần phát triển nhanh nhưng phải bền vững, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế, mà còn là một bộ phận hữu cơ, một chủ thể quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Doanh nghiệp phải tiên phong trong đổi mới.

Thủ tướng tặng Diễn đàn 8 chữ: Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá. Đây là những phẩm chất, giá trị cốt lõi mà một doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần hướng tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 16/9 (Ảnh: Tuấn Minh).

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 66 để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược (cao tốc, sân bay, bến cảng) và chuyển đổi trạng thái từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân". Đây là lời khẳng định về một Chính phủ kiến tạo, đồng hành, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. Việt Nam phải phát triển".

Thủ tướng nói: "Các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có. Các bạn mà yếu đuối thì đất nước không thể giàu mạnh".

"Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới"

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, khẳng định tinh thần "đồng kiến tạo" là Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới; cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng.

Theo đó cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết tiên phong triển khai các sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn. Đó là những hành động cụ thể, mang tầm vóc chiến lược mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tha thiết đề xuất và cam kết tiên phong thực hiện.

Cụ thể là việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, với mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng”, thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

"Về phía cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ là người đồng hành dẫn dắt. Để cụ thể hóa vai trò này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xin được khởi xướng và cam kết triển khai ngay trong năm 2025 chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nói.

Cụ thể, mỗi hội viên doanh nhân trẻ sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn (mentor) cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc mới khởi sự. Chương trình sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị thực chiến, hỗ trợ định hướng chiến lược và đặc biệt là giúp họ phòng ngừa các sai lầm trong vận hành mà doanh nghiệp non trẻ thường gặp phải.

Ông Hồng Anh cho rằng sự kết hợp giữa chính sách tạo đà của Chính phủ và cơ chế dìu dắt thực chất từ cộng đồng sẽ là lời giải hiệu quả nhất để 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ lớn về số lượng đăng ký mà còn mạnh về năng lực nội tại.

"Đây chính là cách chúng ta cùng nhau kiến tạo nên một lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, tri thức, góp phần vào sự phát triển bền vững và bao trùm của đất nước", ông nói.