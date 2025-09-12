Toàn cảnh Kinh tế tư nhân năm 2025: Chi tiết cấu trúc chương trình

Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức lễ công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (ViPEL 2025) và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, nhấn mạnh mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”. Theo ông, điểm khác biệt của mô hình này so với nhiều chương trình khác nằm ở quy mô tập hợp lực lượng doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, có tổ chức bài bản và mang tầm vóc chiến lược.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Trong hoạt động thường xuyên, mô hình tổ chức các buổi giao ban định kỳ theo quý hoặc 6 tháng, theo từng Nhóm công tác hoặc Ủy ban, nhằm cập nhật tình hình vĩ mô và những biến động trong các lĩnh vực.

Trọng tâm của hoạt động là cải thiện liên tục về nội dung, xác lập mục tiêu và chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa. Các nhóm công tác cũng tập trung nhận diện những vấn đề cần được cải thiện về chính sách và pháp lý.

Các nhóm công tác còn tập trung xúc tiến và đối thoại công – tư với các bộ, ngành và địa phương. Một số hoạt động khảo sát, đánh giá chuyên đề cũng sẽ được thực hiện nhằm giải quyết những bài toán phát triển.

Cấu trúc của các nhóm công tác được tổ chức chặt chẽ với lãnh đạo là các doanh nghiệp tư nhân uy tín đầu ngành cùng đại diện hiệp hội liên quan. Thành viên của nhóm là các doanh nghiệp, chuyên gia trong ngành và những bên quan tâm; đồng thời có sự tham gia của đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Những doanh nhân đầu tiên chung tay xây dựng mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (Ảnh: BTC).

Dấu mốc quan trọng trong khuôn khổ mô hình là chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Hà Nội. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Chính phủ và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Theo kế hoạch, buổi sáng sẽ diễn ra các hoạt động làm việc chuyên sâu của các Ủy ban và Nhóm công tác, dưới nhiều hình thức như họp bàn chiến lược, talkshow chia sẻ, thảo luận đối thoại chính sách công - tư, cùng các phiên kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư.

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. Tại đây, ban tổ chức sẽ công bố Báo cáo đánh giá triển vọng phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 2025, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nền kinh tế.

Điểm nhấn của phiên Toàn cảnh là hai cuộc đối thoại công – tư. Phiên thứ nhất tập trung bàn về các mô hình tăng trưởng mới, đột phá dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, pháp lý để tạo nền tảng phát triển.

Tại phiên thứ hai, các diễn giả sẽ đề xuất những cách thức trao cơ hội mạnh mẽ hơn cho khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, chương trình còn chứng kiến lễ công bố và ký kết các hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp tư nhân với các đối tác trong nước và quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư mới cho doanh nghiệp.