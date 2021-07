Ô tô Trung Quốc, Thái Lan vào Việt Nam lập kỷ lục, xe nhập tăng trên 100%

Dân trí Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập trong 6 tháng qua tăng hơn 100%, xe con ghi nhận tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt xe nhập về Việt Nam ngày càng rẻ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, xe nhập vào Việt Nam đạt 81.100 chiếc, tăng hơn 40.600 chiếc so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe con đạt 54.000 chiếc, chiếm gần 67%, tăng hơn 23.500 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất xứ, xe từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc chiếm khoảng 90% lượng xe nhập về Việt Nam. Trong đó xe Thái Lan và Indonesia vẫn chiếm áp đảo.

Theo đó, xe Thái Lan về Việt Nam đạt hơn 40.500 chiếc, tăng hơn 22.600 chiếc, tăng hơn 126% so với cùng kỳ năm trước. Xe Indonesia nhập về Việt Nam đạt hơn 23.000 chiếc, tăng hơn 6.600 chiếc so với cùng kỳ năm trước, ước tính tỷ lệ tăng hơn 36,8%; xe nhập từ Trung Quốc đạt hơn 11.459 chiếc, tăng gần 9.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Xe Thái Lan, Trung Quốc và cả Indonesia vào Việt Nam tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: Tổng cục Hải quan).

So với điều kiện bình thường, khi chưa có đại dịch, lượng xe của các đối tác về Việt Nam đa số tăng. Cụ thể, xe Trung Quốc nhập về 6 tháng qua tăng hơn 8.800 chiếc so với cùng kỳ năm 2019. Xe Indonesia cũng tăng hơn 2.100 chiếc. Duy nhất xe nhập từ Thái Lan về Việt Nam giảm hơn 4.500 chiếc so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, nguyên nhân của việc suy giảm này chủ yếu do một số mẫu xe nhập Thái Lan đã chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. Đồng thời, một số mẫu xe nhập có doanh số không cao bị hạn chế nhập vào Việt Nam nhằm tránh tác động dư cung, thiếu cầu gây ùn ứ thị trường.

Về mức giá, xe nhập từ Indonesia vẫn có giá rẻ nhất khi về Việt Nam. Theo phân tích từ số liệu của Tổng cục Hải quan, giá xe nhập Indonesia bình quân hiện chỉ hơn 287 triệu đồng/chiếc, trong khi cùng kỳ năm 2020 là 290 triệu đồng/chiếc và năm 2019 là hơn 320 triệu đồng/chiếc.

Mức giá bình quân xe nhập từ Indonesia ngày càng giảm cho thấy lượng xe nhập từ nước này về chủ yếu là xe giá rẻ, xe nhỏ. Trong khi đó, xe nhập từ Thái Lan về Việt Nam có giá bình quân hơn 430 triệu đồng/chiếc, giảm hơn 40 triệu đồng/chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù xe nhập về nhiều nhưng tổng doanh số bán xe trên thị trường trong tháng 6 vẫn tiếp tục giảm. Trong đó, xe trong nước giảm 3%, xe nhập giảm 13%. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp ở nhiều địa phương, gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng.

Để đối phó với xu hướng này, hiện nhiều hãng xe thực hiện chính sách khuyến mãi, tri ân khách hàng. Các hãng như Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Ford… đều giảm giá xe từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/chiếc.

Cụ thể, Toyota Vios được các đại lý giảm 30 triệu đồng; Toyota Altis, Camry, Fortuner hay Innova đều giảm khoảng 20-40 triệu đồng.

Các mẫu như Honda CR-V giảm cao nhất 120-136 triệu đồng; mẫu Ford Everest phiên bản Titanium 4x4 AT được đại lý giảm 90 triệu đồng tiền mặt, tặng thêm gói phụ kiện 10 triệu đồng. Hai phiên bản khác là Titanium 4x2 AT và Sport có mức giảm khoảng 40-60 triệu đồng tùy chính sách của từng đại lý.

Các phiên bản như Mazda CX-8 phiên bản tiêu chuẩn với giá 929 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng so với trước đây; trong khi đó Subaru Forester được giảm giá 79 - 159 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu MG nhập Thái hiện cũng đua tranh giảm giá mạnh từ vài chục đến cả trăm triệu đồng nhằm cạnh tranh với Tucson, Mazda CX5...

VinFast tiếp tục gia hạn 100% phí trước bạ đối với xe Fadil; các mẫu như Lux A và LuxSA đều có chính sách vay mua 0% lãi suất và cho hưởng voucher hưởng 200 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe.

Việc thực hiện ồ ạt khuyến mãi, chiết khấu có thể sẽ giúp các đại lý, doanh nghiệp "gỡ" được phần nào doanh số trong bối cảnh Nhà nước cắt hết ưu đãi về phí trước bạ đối với xe trong nước.

An Linh