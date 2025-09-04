Ninja Van rút khỏi thị trường giao vận nhanh Việt Nam

Trong động thái đầy bất ngờ mới đây, Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam) có thông báo chính thức gửi tới khách hàng qua email, cho biết sẽ tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh.

Khách hàng được khuyến nghị không tạo thêm đơn hàng mới sau thời điểm này vì công ty không thể đảm bảo các đơn hàng sẽ được xử lý trọn vẹn. Tất cả đơn hàng còn trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất trước ngày 26/9 hoặc được hoàn trả cho khách hàng chậm nhất vào ngày 30/9.

Xác nhận với phóng viên báo Dân trí, đại diện Ninja Van Việt Nam chia sẻ sẽ dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh như một phần của kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của hệ thống của công ty, nhằm tái phân bổ nguồn lực để tập trung phát triển dịch vụ logistic mới trong tương lai.

Việc Ninja Van dừng hoạt động giao hàng nhanh diễn ra trong bối cảnh thị trường đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, sau giai đoạn bùng nổ cùng sự phát triển nóng của thương mại điện tử. Đại diện Ninja Van cũng cho rằng đúng là thị trường đang có những thay đổi mang tính thực tế và công ty cũng cần thiết thay đổi để linh hoạt theo.

Khi được hỏi liệu có trở lại trong tương lai, phía Ninja Van khẳng định sẽ có những dịch vụ mới phù hợp hơn với Việt Nam.

Ninja Van ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016 (Ảnh: Ninja Van).

Được thành lập từ năm 2014, Ninja Van do 3 cổ đông sáng lập là Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong, khởi đầu chỉ bằng một chiếc xe van cũ kỹ với mục tiêu ban đầu là để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa thời trang mà các nhà sáng lập đang vận hành.

Không lâu sau đó, Ninja Van đã phát triển vượt bậc, vươn xa ra khỏi đất nước, có mặt ở khắp khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan, trở thành một trong những nhà vận chuyển hàng đầu trong khu vực.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016, Ninja Van đã có hơn 4.000 trung tâm và điểm giao nhận trên các quốc gia trong khu vực, xử lý trên 2 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Cạnh tranh khốc liệt khiến tình hình kinh doanh của Ninja Van thời gian gần đây khá khó khăn, khi thị trường giao nhận Đông Nam Á trở thành "cuộc chiến" về giá. Chia sẻ với Tech in Asia hồi tháng 5, ông Lai Chang Wen, CEO kiêm đồng sáng lập Ninja Van gọi đó là "một cuộc đua xuống đáy".