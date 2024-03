Những lần các shark bị "mắc cạn"

Shark Thủy bị bắt tạm giam

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức shark Thủy, Đặng Văn Hiền - Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2022, chuỗi trung tâm tiếng Anh Apax Leaders của EGroup liên tục vướng vào lùm xùm về chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên.

Hàng loạt phụ huynh đến Apax Leaders để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí. Có thời điểm, ông Thủy đã lên tiếng thừa nhận bế tắc, xin khất nợ cũng như giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận để Apax tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc.

Theo báo cáo ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết số tiền học phí phải hoàn trả cho phụ huynh trên địa bàn là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, Apax đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ hơn 93 tỷ đồng.

Trưa 26/3, đại diện Apax cho biết đơn vị này tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Hệ thống trung tâm tiếng anh này cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Shark Khải và lùm xùm về xuất xứ hàng hóa

Năm 2017 khi Shark tank mùa 1 diễn ra, doanh nhân Hoàng Khải với thương hiệu Khaisilk phải rút lui khỏi chương trình do liên quan đến việc gian lận xuất xứ hàng hóa. Chương trình cũng dừng phát sóng toàn bộ phần ghi hình liên quan đến ông Khải.

Cụ thể, một số người tiêu dùng phát hiện ra khăn lụa của Khaisilk có gắn tem Made in China nhưng lại được cắt đi, thay thế vào đó là mác "KHAISILK" được thêu sang bên cạnh.

Khăn lụa KHAISILK từng bị người tiêu dùng tố cắt mác "Made in China" (Ảnh: IT).

Đến tháng 10/2017, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc của khăn lụa "KHAISILK".

Tháng 12/2017, Bộ này kết luận Công ty TNHH Khải Đức (thuộc tập đoàn Khải Silk) có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng, vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng.

Căn cứ kết luận kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đến ngày 14/12/2017, ông Hoàng Khải đã thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức.

Shark Tam và tranh cãi tivi "made in Vietnam"

Đến Shark Tank mùa 3, doanh nhân Phạm Văn Tam, Chủ tịch tập đoàn Asanzo gặp lùm xùm tương tự doanh nhân Hoàng Khải.

Cụ thể tháng 6/2019, tập đoàn này vướng phải lùm xùm nhập linh kiện rồi xé nhãn Trung Quốc, lột tem và dán tem nhãn "made in Vietnam" trong khi hàm lượng sản xuất ở Việt Nam rất ít.

Cuối tháng 10/2019, ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết Asanzo có nhiều vi phạm như lừa dối người tiêu dùng, vi phạm về xuất xứ hàng hóa, trốn thuế… Đơn vị sản xuất Shark tank cũng đã loại bỏ tất cả các phần ghi hình liên quan đến ông Tam.

Tuy nhiên thời điểm này nhiều chuyên gia tranh luận hệ thống pháp luật chưa có quy định xuất xứ "made in Vietnam" với hàng hóa sản xuất, tiêu thụ trong nước.

Shark Vương rút khỏi vị trí lãnh đạo của loạt doanh nghiệp

Năm 2018, sau một thời gian tham gia Shark tank, ông Trần Anh Vương (shark Vương) bất ngờ rút khỏi vị trí lãnh đạo của một số doanh nghiệp.

Cụ thể, tháng 7/2018 ông Vương đệ đơn từ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã chứng khoán: TH1) nhiệm kỳ 2016-2021 và được HĐQT chấp nhận.

Ngày 31/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) đã có nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Anh Vương.

Ông là Tổng giám đốc SAM Holdings từ tháng 5/2016. Ngoài SAM Holdings, thời điểm này ông Vương còn là Thành viên Hội đồng quản trị HĐQT của các công ty gồm Tổng Công ty Dược Việt Nam (mã chứng khoán: DVN), Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán: DNP), Công ty cổ phần SAMETEL (mã chứng khoán: SMT) và Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư BVG (mã chứng khoán: BVG).

Hiện ông Vương chỉ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch của Công ty cổ phần Đầu tư BVG (mã chứng khoán: BVG). Tại ngày 26/3, cổ phiếu của doanh nghiệp được giao dịch ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu.