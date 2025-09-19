Đề xuất miễn thuế khi chuyển nhượng đất là tài sản duy nhất

Trong số ý kiến góp ý dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi Bộ Tài chính, nhóm vấn đề về thu nhập chịu thuế nhận được nhiều sự quan tâm.

Bộ Công an đề xuất miễn thuế tiền ca đêm, tiền làm thêm giờ

Bộ Công an kiến nghị nghiên cứu miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản “tiền làm thêm giờ”, “tiền ca đêm”, “trợ cấp thôi việc”, “trợ cấp khó khăn”. Theo cơ quan này, đây là những khoản mang tính động viên, bù đắp rủi ro cho người lao động. Nếu bị tính thuế, chính sách khuyến khích làm thêm giờ, thưởng vượt năng suất… sẽ giảm tác dụng, đồng thời gây thiệt thòi cho người lao động, nhất là nhóm lao động phổ thông, lao động làm ca đêm.

Phản hồi kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã có quy định liên quan đến các khoản thu nhập nêu trên. Dự thảo luật sửa đổi tiếp tục kế thừa quy định này.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thì đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét cụ thể quy định “phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn”. Theo đoàn đại biểu Quốc hội này, nội dung vẫn mang tính khái quát, chưa cụ thể, dễ dẫn đến khó khăn khi triển khai áp dụng, đồng thời có thể bị lợi dụng để né thuế nếu không được hướng dẫn chặt chẽ.

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày; nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được cộng thêm 20%. Như vậy, cần xác định rõ phần nào trong các khoản cộng thêm này được miễn thuế toàn bộ hay một phần.

Đồng thời, dự thảo Luật hiện chưa làm rõ khung giờ nào được coi là “ban đêm”, dẫn đến nguy cơ áp dụng tùy tiện giữa các ngành nghề hoặc địa phương. Theo Điều 106 Bộ Luật lao động, “ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng hôm sau”. Do đó, đơn vị này đề nghị xem xét, bổ sung dẫn chiếu hoặc quy định rõ trong Luật để tránh hiểu sai khi triển khai.

Công nhân làm việc ban đêm tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề xuất miễn thuế với phụ cấp độc hại, vùng sâu, vùng xa; trợ cấp thôi việc vượt mức quy định; các khoản hỗ trợ người lao động ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính phản hồi, Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành quy định không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động...

Các khoản trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định cũng ở diện này.

“Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên quy định này”, Bộ Tài chính phản hồi.

Đề xuất cá nhân được miễn thuế khi chuyển nhượng đất là tài sản duy nhất

Hàng loạt đề xuất miễn thuế khác cũng được các đơn vị đề xuất với Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đề xuất cá nhân được miễn thuế khi chuyển nhượng đất là tài sản duy nhất. Trước đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp thu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản thu nhập khác ngoài tiền lương, tiền công. Cụ thể các khoản gồm: chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; chi hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiền họp, thù lao hội nghị, hội thảo… có mức chi dưới 2 triệu đồng/lần.

Ghi nhận ý kiến này, theo Bộ Tài chính, dự thảo luật đã bổ sung quy định “Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp các khoản thu nhập nêu trên được xác định là chi trả cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học - công nghệ thì sẽ thuộc diện miễn thuế.

Đánh giá cao quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nguồn vốn ngân sách, tuy nhiên Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TPHCM đề nghị mở rộng đối tượng miễn thuế sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số… nhằm tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, đối tượng cần nghiên cứu bổ sung còn là nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ từ nguồn vốn xã hội hóa, vừa bảo đảm công bằng, vừa khuyến khích nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Một số ý kiến cũng lưu ý, khi chi trả kinh phí cho nhà khoa học từ nguồn xã hội hóa hoặc doanh nghiệp, cần tham chiếu với quy định về trích lập quỹ khoa học và công nghệ để tránh ưu đãi trùng lặp.

Trước những kiến nghị này, giải trình từ Bộ Tài chính cho rằng, Luật đã bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.