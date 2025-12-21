Nhóm dầu khí lập kỷ lục, nhiều bên vượt xa chỉ tiêu 2025

Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái dầu khí, bất chấp những biến động của giá dầu thế giới.

Tâm điểm là PV GAS (mã chứng khoán: GAS) với doanh thu ước đạt 134.000 tỷ đồng, tương đương 181% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, vượt 118% chỉ tiêu. Động lực chính đến từ mảng kinh doanh LPG/LNG hiện chiếm tới 56% tổng doanh thu hợp nhất, đặc biệt thị trường quốc tế đã vượt mục tiêu chiến lược đặt ra cho năm 2030.

Cùng chung đà hưng phấn, Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) báo lãi trước thuế 4.541 tỷ đồng, vượt tới 262% kế hoạch năm 2025. Dù vậy, BSR lại đưa ra một triển vọng khá thận trọng cho năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm về mức 2.162 tỷ đồng trên nền doanh thu 154.140 tỷ đồng.

Ở mảng dịch vụ hạ nguồn, PV Drilling (mã chứng khoán: PVD) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế khoảng 830 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nhu cầu giàn khoan tăng mạnh đã giúp doanh nghiệp này vượt xa các chỉ tiêu lợi nhuận từ 39% đến 57%.

Trong khi đó, PV Power (mã chứng khoán: POW) và PET cũng báo lãi tăng trưởng bằng lần, trong đó PET thiết lập mức lợi nhuận lịch sử kể từ khi hoạt động.

Nhóm dầu khí PV GAS, PV Drilling… báo lãi đậm, vượt xa chỉ tiêu 2025 (Ảnh: PVN).

Ngành sản xuất cũng đóng góp những gam màu sáng vào bức tranh chung. Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã chứng khoán: VGT) ước lãi trên 1.300 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm. Đây là kết quả đầy nỗ lực trong bối cảnh ngành dệt may phải đối mặt với các rào cản từ chính sách thuế mới của Mỹ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.929 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Việc kiểm soát tốt giá thành và giá bán mủ cải thiện đã giúp GVR "vượt bão" thời tiết cực đoan để về đích thành công.

Nhóm phân bón với các đại diện như DDV (lãi đỉnh cao 750 tỷ đồng) và DCM (vượt 87% kế hoạch) cũng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ.

Ở mảng bất động sản, Taseco Land (mã chứng khoán: TAL) gây chú ý khi dù mới đạt 88% kế hoạch doanh thu năm 2025 nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt 15% chỉ tiêu, đạt 618 tỷ đồng. Đáng kinh ngạc hơn là kế hoạch "nhảy vọt" cho năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng - gấp 5 lần so với mức thực hiện năm nay.