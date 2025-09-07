"Kính chiếu yêu" khiến nhiều ông lớn giảm sâu lợi nhuận

Mùa báo cáo soát xét năm nay, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp chênh lệch nhiều so với con số tự lập, thậm chí lỗ thêm hàng chục tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) lãi sau thuế giảm 18 tỷ đồng sau soát xét nửa đầu năm, còn hơn 57 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết lãi giảm do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ thanh lý tài sản. Tại ngày 30/6, giao dịch chưa đủ điều kiện để được ghi nhận trong kỳ này.

Trong kỳ, vào ngày 30/6, Kido đã hoàn tất bán 11,5 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Dabaco (Dabaco Food), tương ứng 50% vốn. Số tiền lãi hơn 74,8 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng được ghi nhận vào doanh thu tài chính.

Sau soát xét, lợi nhuận nửa đầu năm của Kido chỉ còn tăng 80% thay vì gấp 2,4 lần như báo cáo tự lập.

Doanh nghiệp lỗ thêm sau khi soát xét (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trường hợp khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG) có lợi nhuận sau soát xét giảm hơn 31 tỷ đồng, còn gần 69 tỷ đồng.

Theo giải trình, lợi nhuận giảm 31% sau soát xét do doanh thu hoạt động tài chính giảm 30 tỷ đồng vì giảm lãi cho vay phát sinh trong kỳ so với trước soát xét.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 5 tỷ đồng do công ty thu hồi một số công nợ dẫn đến hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng hơn 4 tỷ đồng từ việc loại trừ khoản dự phòng đầu tư tài chính vào các công ty con trích lập sau soát xét tăng.

Như vậy sau kiểm toán, lợi nhuận nửa đầu năm của Đức Long Gia Lai giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận nửa đầu năm sau soát xét của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) cũng âm thêm gần 38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, lên mức âm 81 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chênh lệch do tăng dự phòng khoản phải thu tại các đơn vị thành viên hơn 18 tỷ đồng. Tại thời điểm công ty tự lập báo cáo, các khoản phải thu này chưa đến hạn trích lập dự phòng.

Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện báo cáo soát xét giữa kỳ, đơn vị kiểm toán nhận định cần thiết phải thực hiện việc trích lập dự phòng và phát sinh thêm khoản lỗ do trích lập dự phòng này.

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận thêm hơn 5 tỷ đồng chi phí do tổn thất đầu tư tại thời điểm lập báo cáo soát xét giữa kỳ; chi phí xóa nợ công ty con SMC Đà Nẵng hơn 18 tỷ đồng, khi SMC Đà Nẵng đang thực hiện thủ tục giải thể.

Trong khi nhiều doanh nghiệp giảm lãi, thậm chí lỗ thêm sau soát xét thì Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) lại lãi thêm 21 tỷ đồng, đạt 28 tỷ đồng.

Công ty cho biết lợi nhuận của DIG tăng vọt sau soát xét đến từ việc hầu hết các chi phí đều được giảm so với báo cáo tự lập; doanh thu tài chính tăng...

Với con số lãi 28 tỷ đồng, lợi nhuận của DIC Corp gấp khoảng 7 lần cùng kỳ.