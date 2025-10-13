Doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ khởi sắc lợi nhuận quý III

Động lực tăng trưởng từ sức cầu nội địa và kỳ vọng dòng vốn toàn cầu

Theo Báo cáo của SSI, trong số 42 doanh nghiệp niêm yết được phân tích, 23 đơn vị dự báo tăng trưởng trong quý III, nổi bật ở nhóm bán lẻ, thép, cảng biển và nhiệt điện. Điều này cho thấy tiêu dùng bán lẻ có sức bật rõ rệt nhờ sự dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại và xu hướng tiêu dùng ổn định hơn.

Thị trường bán lẻ khởi sắc, nhiều công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận và doanh thu cả năm của Masan tăng mạnh (Ảnh: MSN).

Với tập đoàn Masan (MSN), lợi nhuận sau thuế quý III được SSI dự báo đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và 5% so với quý trước. Con số báo cáo của doanh nghiệp thậm chí dự báo mức tương đương gần 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Trên cơ sở này, nhiều công ty chứng khoán đồng loạt nâng dự báo. VCBS kỳ vọng doanh thu cả năm 2025 của Masan đạt 87.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.600 tỷ đồng, với giá mục tiêu cổ phiếu lên tới hơn 100.000 đồng.

BVSC cũng dự báo doanh thu 85.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 3.501 tỷ đồng, và nâng định giá MSN lên 106.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 30% so với thị giá hiện tại.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, nhiều định chế tài chính toàn cầu như J.P. Morgan, HSBC, SSI Research, và SHS Research đồng loạt dự báo dòng vốn ngoại quy mô lớn sẽ chảy mạnh vào Việt Nam ngay từ cuối năm nay.

Theo J.P. Morgan, Việt Nam có thể thu hút 1,3 tỷ USD dòng vốn thụ động trong giai đoạn đầu của đợt nâng hạng, với khoảng 22 cổ phiếu lớn tiềm năng được thêm vào rổ FTSE Emerging Index, trong đó có MSN.

SHS Research cũng ước tính tổng dòng vốn vào có thể lên tới 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn thụ động và 1,9 tỷ USD dòng chủ động, trong đó các quỹ chủ động có xu hướng “đi trước” để đón đầu cơ hội trước kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026

Tăng trưởng bền vững từ sự cộng hưởng trong cùng hệ sinh thái

Đà tăng trưởng quý III của Masan được củng cố bởi sự cộng hưởng trong toàn hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ. WinCommerce tiếp tục dẫn đầu khi doanh thu quý III vượt 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ mở rộng mạng lưới hợp lý, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ.

WinCommerce tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty thành viên của Masan về doanh thu nhờ mở rộng mạng lưới hợp lý, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ (Ảnh: MSN).

Masan MEATLife (MML) cũng cho thấy cải thiện rõ rệt về lợi nhuận, tháng 8 ghi nhận doanh thu 999 tỷ đồng và lãi ròng 35 tỷ đồng. Việc tập trung vào thịt mát và thực phẩm chế biến giá trị gia tăng đã giúp mảng này dần khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận chung.

Song song đó, Phúc Long sau quá trình tái cơ cấu mô hình hoạt động đã đi vào ổn định, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng hiệu quả cao tại Hà Nội và TPHCM, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) dù chịu áp lực từ thay đổi kênh phân phối và mùa vụ, nhưng triển vọng quý IV vẫn được đánh giá tích cực nhờ bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Nhìn chung, sự phục hồi đồng đều ở các mảng từ bán lẻ, thực phẩm, đồ uống… đã giúp cơ cấu lợi nhuận chung trở nên ổn định hơn. VCBS dự báo trong quý III, doanh thu MSN có thể đạt 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng.

Với đà này, doanh thu cả năm ước đạt 85.000-87.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500-5.600 tỷ đồng, mức tăng trưởng từ 30% đến 75% so với năm 2024. Đây là cơ sở để các tổ chức phân tích tin tưởng rằng doanh nghiệp không chỉ hoàn thành mà còn có thể vượt kế hoạch năm nay.

Doanh thu cả năm của Masan ước đạt 85.000-87.000 tỷ đồng, tăng tới 30% so với năm 2024 (Ảnh: MSN).

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi chi phí đầu tư mở rộng và thay đổi hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, việc duy trì đà tăng trưởng hai chữ số cho thấy khả năng thích ứng và vận hành hiệu quả của Masan trong giai đoạn thị trường chuyển mình mạnh mẽ.

Kết quả dự báo quý III cho thấy nhóm doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều biến động. Sự cải thiện lợi nhuận ở nhiều mảng kinh doanh, cùng với các dự báo lạc quan từ các công ty chứng khoán, phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào khả năng phục hồi của thị trường nội địa.

Triển vọng tăng trưởng của nhóm tiêu dùng - bán lẻ được củng cố, song để biến kỳ vọng thành kết quả thực tế, doanh nghiệp vẫn cần thích ứng nhanh với biến động chi phí, cạnh tranh và hành vi tiêu dùng đang thay đổi.