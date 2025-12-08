Loạt doanh nghiệp hé lộ kế hoạch 2026: Có đơn vị muốn lãi tăng gấp 5 lần

Tính đến hiện tại, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2026.

Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) công bố mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 33.467 tỷ đồng, tăng gần 5% so với ước thực hiện năm 2025. Trừ chi phí, công ty ước thu lợi nhuận trước thuế khoảng 7.275 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm nay.

Công ty cũng đã có số liệu kinh doanh sơ bộ cho năm 2025, ước đạt khoảng 32.007 tỷ đồng doanh thu, vượt 3% kế hoạch và tăng 11% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.929 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 4.350 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu đề ra.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) cũng vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị, ghi nhận kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến vào mức 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.182 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ dự kiến đạt doanh thu 16.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%.

Những doanh nghiệp đầu tiên lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Ảnh: IT).

Một thành viên của Đạm Cà Mau là Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PBP) cũng đã có kế hoạch sơ bộ cho năm tới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 31,5 triệu bao bì; sản xuất 6.000 tấn và tiêu thụ 12.000 tấn phân bón. Theo đó, công ty lên kế hoạch doanh thu hơn 411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 8,5%.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco Land (mã chứng khoán: TAL) là doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng rất tham vọng. Ghi nhận tại hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/12, Taseco Land ước doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, giảm trên 10%.

Trên nền tảng đó, TAL đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 5 lần mức thực hiện năm 2025. Để hiện thực hóa kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến triển khai đồng thời 19 dự án, tập trung hoàn tất bàn giao phần còn lại của khu công nghiệp Đồng Văn 3 và khu đô thị Duy Tiên ngay trong quý I/2026.