Nếu chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thị trường sẽ bùng nổ tới mức nào?

Dòng vốn ngoại có thể chảy mạnh vào chứng khoán

VN-Index đã tăng 25,9% chỉ trong 3 tháng kể từ đầu tháng 6, phản ánh kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Hiện thị trường đang dồn sự chú ý vào kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào ngày 7/10 tới.

Nói tại sự kiện chiều ngày 17/9, ông Lê Thành Hưng - Giám đốc đầu tư Công ty Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam - nêu kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong kỳ đánh giá sắp tới. Ông nhận thấy sự quyết tâm rất lớn từ Chính phủ trong việc đáp ứng các tiêu chí nâng hạng.

Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn vốn ngoại có thể chảy mạnh vào thị trường, giúp thanh khoản tăng cao và cải thiện khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp. Việc nâng hạng cũng sẽ tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong nước, thúc đẩy dòng tiền nội tiếp tục giữ vai trò chủ đạo.

Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng đẩy mạnh cải cách về cơ chế, hệ thống giao dịch - thanh toán, sở hữu và khung pháp lý, qua đó xây dựng nền tảng bền vững hơn cho thị trường, chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng theo tiêu chí của MSCI trong tương lai.

Nói về triển vọng cuối năm, chuyên gia này duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường, dựa trên yếu tố kinh tế tăng trưởng tốt, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% để đạt mục tiêu GDP 8,3-8,5% vào năm nay.

Đồng thời, các vướng mắc pháp lý trong bất động sản dần được tháo gỡ, cải thiện niềm tin thị trường. Lo ngại về thuế quan từ Mỹ đã hạ nhiệt, hỗ trợ sức cạnh tranh hàng hóa Việt và ổn định dòng vốn FDI.

Trong một báo cáo mới công bố, HSBC ước tính trong kịch bản lạc quan, việc FTSE nâng hạng có thể giúp chứng khoán Việt Nam thu hút tối đa 10,4 tỷ USD từ dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ khiêm tốn và phân bổ theo từng giai đoạn.

Nhà đầu tư cá nhân nên làm gì?

Bên cạnh việc thị trường chứng khoán tăng mạnh, khối ngoại lại bán ròng mạnh thời gian gần đây. Tính đến cuối tháng 8, giá trị bán ròng từ khối ngoại đạt 74.000 tỷ đồng, riêng tháng 8 hơn 41.000 tỷ đồng. Lý do chính là lo ngại về tỷ giá và xu hướng chốt lời khi thị trường tăng.

Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng áp lực tỷ giá có thể hạ nhiệt vào cuối năm, khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, khiến USD suy yếu và hỗ trợ sự ổn định cho VND. Khi lo ngại về tỷ giá giảm xuống, dòng vốn ngoại nhiều khả năng sẽ quay trở lại mạnh mẽ, bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực trong trung và dài hạn.

Nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị nên tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ít phụ thuộc xuất khẩu (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Nói đến các chiến lược đầu tư cuối năm, ông Hưng nêu khuyến nghị nên tập trung chủ yếu vào các ngành và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa, ít phụ thuộc vào xuất khẩu, được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể là các nhóm ngành ngân hàng (hưởng lợi từ mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao); Chứng khoán (kỳ vọng từ nâng hạng thị trường và cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa); Xây dựng và vật liệu xây dựng (được thúc đẩy bởi giải ngân đầu tư công); Bán lẻ và tiêu dùng (hưởng lợi từ sức mua nội địa tăng và lượng du khách quốc tế phục hồi); Bất động sản (được hỗ trợ bởi các chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank - cho rằng việc bán ròng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Bởi thị trường chứng khoán thời gian qua liên tục phá đỉnh, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và khối ngoại cũng vậy. Với các chính sách cởi mở của Chính phủ với dòng vốn ngoại, ông tin rằng trong trung và dài hạn, khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng.

Còn ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - nhận thấy trong giai đoạn cuối tháng 8 - đầu tháng 9, áp lực chốt lời khiến thị trường giảm tốc. Nhiều nhà đầu tư lo ngại “tin ra là bán”, dẫn tới đợt điều chỉnh mạnh trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Tuy nhiên, càng gần ngày công bố, tác động từ thông tin nâng hạng càng lớn.

Cá nhân ông kỳ vọng ngày 7/10, FTSE Russell sẽ công bố Việt Nam được nâng hạng. Thị trường có thể bùng nổ trở lại. Các cổ phiếu tài chính, chứng khoán, ngân hàng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt nhịp tăng. Thông tin nâng hạng có ý nghĩa rất lớn, bên cạnh nền tảng vĩ mô vững chắc như tăng trưởng kinh tế, tín dụng mở rộng và lợi nhuận doanh nghiệp khởi sắc.

Thông tin nâng hạng cũng sẽ là động lực mới cho quý IV. Ngay sau đó, thị trường sẽ bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh - thường thì cổ phiếu doanh nghiệp có lợi nhuận tốt sẽ tăng giá trước khoảng 15-20 ngày. Yếu tố quan trọng này là cơ sở để nhà đầu tư chuẩn bị một danh mục hợp lý cho giai đoạn tới, đại diện VPBankS cho biết.